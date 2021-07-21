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Кабмин урегулировал ввоз незарегистрированных лекарств

Кабмин урегулировал ввоз незарегистрированных лекарств

Кабинет министров урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарственных средств.

Соответствующее постановление об изменениях порядка госконтроля качества лекарственных средств, которые ввозятся в Украину, принято на заседании правительства 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, нормативный акт позволит не допустить распространения субстандартных лекарственных средств.

Согласно проекту, ввоз незарегистрированных лекарственных средств разрешается в случаях, определенных Минздравом.

При этом проект постановления предусматривает, что лабораторный анализ не проводится для лекарственных средств, предприятия по производству которых расположены в странах-членах ЕС, Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Израиле. Такие лекарственные средства будут подлежать только визуальному контролю.

Ранее сообщалось, что в 2021 году количество аптек, которые присоединились к участию в программе "Доступные лекарства", впервые превысило 10 тыс.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7806) ліки (584) реєстрація (282) ввезення (11)


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