СБУ обнаружила схему присвоения средств государственными исполнителями Минюста

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала противоправную деятельность местных государственных исполнителей. Задокументировано, что они присваивали средства с депозитного и авансового счета госструктуры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным расчетам, всего за год злоумышленники украли почти 5 млн грн..

Как установили правоохранители, разворовывали средства, которые в рамках исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения, а организаторами схемы оказались руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра. В сообщники они привлекли подчиненных.

"Имея непосредственный доступ к программно-техническим комплексам Государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы Украины, должностные лица прибегали к мошенничеству на этапе формирования платежных поручений. В реквизитах вместо реального получателя средств указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников "дельцов" или их собственные", – отмечается в сообщении.

В ходе обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников сделки выявлены деньги, вероятно, полученные незаконным путем, а также компьютерная техника и документация с доказательствами противоправной деятельности.

По факту правонарушений возбуждено уголовное производство по статьям 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведения соответствующих экспертиз организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении за совершение указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме, добавили в СБУ.