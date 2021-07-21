Власти Киева насчитали 300 тысяч иностранных туристов с начала года

С начала года Киев посетило 308 тыс. иностранных туристов. Количество внутренних туристов, по оценкам туристических организаций, составило более 500 тыс. человек.

Об этом сообщила заместительница председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"По данным Госпогранслужбы, всего иностранных туристов приехало из США - 26 576 человек. На втором месте Израиль - 22 684 человек, а замыкает "первую тройку" Турция - 21 057 туристов. В список стран, откуда приехало больше туристов, вошли также Германия, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и Индия", - рассказала Хонда.

По ее словам, развитие туризма после пандемии станет для Киева одним из главных приоритетов. Для повышения туристической привлекательности в городе сейчас реализуется ряд важных проектов. В частности, недавно в Киеве начала свою работу "Академия гостеприимства" для подготовки добровольных помощников в сфере туризма. Также в столице создадут инклюзивный туристический маршрут, в который войдут выдающиеся достопримечательности.

Хонда также добавила, что с начала года туристический сбор составил 22,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство развития туризма намерено просить увеличить финансирование до 700 млн грн, а также будет инициировать изменение процедуры государственных закупок для маркетинга.