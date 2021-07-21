Кабмин сменил состав комиссии по международной торговле
Кабинет министров внес изменения в состав Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 21 июля, передает Интерфакс-Украина.
В частности, из состава МКМТ исключен замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
В то же время Кабмин ввел в состав комиссии замминистра экономики Сергея Теленика, а также директора департамента внешнеэкономической деятельности и торговой защиты Сергея Зиньковского.
Кроме этого Кабмин ввел в состав МКМТ вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко и первого замминистра экономики Владимира Гринюка вместо экс-главы Минэкономики Игоря Петрашко и экс-замминистра Александра Романишина.
В комиссию также вошли замминистра инфраструктуры Анна Юрченко, первый замминистра энергетики Юрий Власенко, первый замглавы Госналоговой службы Наталья Рубан.
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