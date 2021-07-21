Кабмин назначил нового главу Госагентства водных ресурсов

Кабинет министров Украины назначил Алексея Кузьменкова временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 июля.

По данным Госагентства, Кузьменков уже занимал указанную должность в 2020 году, а в июне 2020 года был назначен на должность первого заместителя главы Госагентства водных ресурсов.

Ранее Кузьменков был координатором рабочей группы по вопросам восстановления и развития оросительных систем Проекта международной технической помощи "Программа поддержки аграрного и сельского развития в Украине".