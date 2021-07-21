Госэкоинспекция проведет внеплановую проверку "Ривнеазота" Фирташа

Государственная экологическая инспекция планирует внеплановое мероприятие контроля на ЧАО "Ривнеазот", где в результате аварии произошел выброс газа.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба Госэкоинспекции.

Глава Госэкоинспекции также сообщил, что уже начата экологическая экспертиза в связи с аварийной ситуацией на ЧАО "Ривнеазот".

"Уже отобраны пробы почвы в 5 точках: вблизи предприятия ЧАО "Ривнеазот", на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ривне (со стороны луцкого кольца)", – уточнил Малеваный.

По его словам, специалисты ГЭИ зафиксировали, что поступления загрязняющих веществ в воздух прекращено. Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ Полесского округа было проведено замеры атмосферного воздуха - показатели в рамках допустимых концентраций.

"Также продолжаем отбор проб почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров", – отметил чиновник.

Он также рассказал, что по результатам оперативного совещания по ситуации на ЧАО "Ривнеазот", проведенной совместно с госучреждениями и органами местного самоуправления Ривненской области, разработаны механизмы для предупреждения подобных аварий.

Как сообщалось, над предприятием "Ривнеазот" вечером 20 июля появилась рыжая туча из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверила, что угрозы людям и окружающей среде из-за выброса газа нет.

Предварительной причиной произошедшей во вторник аварийной ситуации на ЧАО "Ривнеазот" может быть отсутствие модернизации оборудования в последние десятилетия и коррозия трубопровода, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн.