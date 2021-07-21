План расходов госбюджета недовыполнен на 44 миллиарда, – Счетная палата

Несмотря на перевыполнение плана доходов общего фонда государственного бюджета по итогам первого полугодия, его расходы за указанный период меньше запланированных на 44,3 млрд грн (7,3%).

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета в первом полугодии, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на 10% или на 8,4 млрд грн не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн – на проведение вакцинации.

Кроме того, меньше запланированных в первом полугодии оказались расходы Министерства обороны – на 4,3 млрд грн или на 7,9%. Из них 1,9 млрд грн – на обеспечение деятельности Вооруженных Сил, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн – на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники , средств и оборудования.

По словам главы Счетной палаты, также не выполнен план расходов Минсоцполитики – на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн – на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения.

План расходов Минагрополитики за указанный период не выполнен на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн – на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

"Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% – 23,7 млрд грн. Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения – на 12,7 млрд грн, налога на прибыль предприятий – на 8,2 млрд грн, акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – на 4,4 млрд грн", – подчеркнул Пацкан.

В то же время, по словам главы Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, на 0,4 млрд грн – налога и сбора на доходы физических лиц.

"Не выполняется и план государственных заимствований – за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета получено на 78,7 млрд грн меньше плана – 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований – на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана – 213 млрд грн", – добавил Пацкан.

Он также отметил, что от приватизации государственного имущества поступило 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).

Как сообщалось, по данным Госказначейства, в целом за первое полугодие в общий фонд госбюджета поступило 505,9 млрд грн (104,9% от плана) или на 23,7 млрд грн больше запланированной суммы.