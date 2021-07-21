Ривненская АЭС получила ядерное топливо Westinghouse

На Ривненской АЭС началась процедура входного контроля ядерного топлива шведского отделения американской компании Westinghouse для энергоблока №3 (ВВЭР-1000), которое планируется загрузить в активную зону реактора во время следующего планово-предупредительного ремонта 2022 года.

Об этом говорится в сообщении АЭС.

Как сообщается, в июне текущего года специалисты Ривенской АЭС провели на заводе-изготовителе Westinghouse Electric Sweden AB (Вестерос, Швеция) контроль топлива перед его отправкой в ​​Украину.

"На момент посещения завода-изготовителя все 42 кассеты были упакованы в контейнеры Travеller и размещены в 7 контейнерах ISО и готовы к отправке на площадку Ровенской АЭС", - отметил заместитель главного инженера РАЭС по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Галкин.

Сейчас ядерное топливо поступило на промышленную площадку РАЭС и осуществляется его входной контроль в хранилище свежего топлива блоков №3, 4.

Первые тепловыделяющие сборки ТВС-WR будут загружены в реактор энергоблока №3 Ривненской АЭС во время планово-предупредительного ремонта в следующем году и будут эксплуатироваться на протяжении всей их топливной кампании. Ежегодно свежее топливо ТВС-WR будет пополнять активную зону реактора блока №3, таким образом, за 4 года вся активная зона будет заполнена топливом Westinghouse. Следовательно, уже с 2025 года энергоблок №3 РАЭС будет генерировать электроэнергию полностью из американского ядерного топлива.

Сейчас происходит реализация Программы диверсификации ядерного топлива для реакторных установок ВВЭР-1000, в рамках которой шесть энергоблоков Украины загружены топливом ТВС-WR. Также подписан контракт на поставку и лицензирование топлива для ВВЭР-440, на очереди - визит технических специалистов Westinghouse на площадку РАЭС для обсуждения технических вопросов по поставкам топлива, технических условий, изготовлению стенда для инспекции топлива для энергоблока №2. Планируется, что в 2024 году в активную зону реактора энергоблока №2 Ривненской АЭС будет загружена партия из 12 кассет, которая должна находиться в опытной эксплуатации в течение 4-6 лет.