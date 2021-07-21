США не позволят России использовать энергетику для давления на Украину, – Госдеп

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе встречи 21 июля с украинскими официальным лицами заверил Киев, что Вашингтон не позволит России использовать энергетические ресурсы в качестве инструмента оказания давления на Украину.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США, передает Интерфакс-Украина.

"Советник и высокопоставленные украинские чиновники обсудили общую обеспокоенность в отношении газопровода "Северный поток-2" и приверженность США обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве средства принуждения в отношении Украины и любой другой страны в Европе", - сказано в сообщении.

Шолле провел встречи в Киеве, в частности с премьером Украины Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, руководителем администрации украинского президента Андреем Ермаком и замминистра иностранных дел Евгением Ениным. Советник Госдепа также встретился с лидерами энергетического сектора Украины.

Визит Шолле в Киев прошел в преддверии объявления Вашингтоном и Берлином о достижении соглашения по "Северному потоку-2". Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, союзники намерены объявить о нем позднее 21 июля.

Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Джо Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.

Агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока-2" сообщило, что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

В документе, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.

"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока-2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток-2" и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель, со своей стороны, заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.