Украина и Венгрия договорились о взаимном признании дипломов
Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 июля 2021 года.
Решение создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения и обеспечения его практической реализации.
Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии - в Украине.
Ранее сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике страны восстановиться.
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