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Украина и Венгрия договорились о взаимном признании дипломов

Украина и Венгрия договорились о взаимном признании дипломов

Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 июля 2021 года.

Решение создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения и обеспечения его практической реализации.

Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии - в Украине.

Ранее сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике страны восстановиться.

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Джерело:  Кабмин
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