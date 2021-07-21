Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, – глава НРКЭКУ

Кабмин обсуждает разные сценарии повышения тарифов на электроэнергию для населения, на альтернативы этому решению в перспективе нет.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк сообщил в интервью ЭП.

"Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", – сказал Тарасюк.

"Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать", – добавил глава НКРЭКУ.

При этом он отметил, что Кабмин сейчас прорабатывает варианты решений о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 августа.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", – сказал Тарасюк.

В то же время глава регулятора высказал мнение, что снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию также способствовало бы гармонизации рынка.

"Мне хочется сказать, что вполовину меньше, но я понимаю, что я где-то субъективен. Если честно, я считаю, что снижение "зеленого" тарифа на треть принесло бы консенсус между всеми участниками. Тогда можно было бы сказать, что на этом рынке нет привилегированных сторон", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 29 июня Кабинет министров продлил действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа.

Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы в зависимости от потребления, но затем отложило это решение. Позднее министр энергетики Герман Галущенко обещал, что решение будет принято до 20-х чисел июля.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.