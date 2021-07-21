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Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, – глава НРКЭКУ

Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, – глава НРКЭКУ

Кабмин обсуждает разные сценарии повышения тарифов на электроэнергию для населения, на альтернативы этому решению в перспективе нет.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк сообщил в интервью ЭП.

"Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", – сказал Тарасюк.

"Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать", – добавил глава НКРЭКУ.

При этом он отметил, что Кабмин сейчас прорабатывает варианты решений о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 августа.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", – сказал Тарасюк.

В то же время глава регулятора высказал мнение, что снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию также способствовало бы гармонизации рынка.

"Мне хочется сказать, что вполовину меньше, но я понимаю, что я где-то субъективен. Если честно, я считаю, что снижение "зеленого" тарифа на треть принесло бы консенсус между всеми участниками. Тогда можно было бы сказать, что на этом рынке нет привилегированных сторон", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 29 июня Кабинет министров продлил действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа.

Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы в зависимости от потребления, но затем отложило это решение. Позднее министр энергетики Герман Галущенко обещал, что решение будет принято до 20-х чисел июля.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: 

Джерело:  ЭП
Кабмін (7806) електроенергія (4289) НКРЕКП (1445) Підвищення тарифів (249) Тарасюк Валерій (21)


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Топ коментарі
+25
Альтернативы повышению тарифов на электроэнергию для населения - это разогнать на фиг НРКЭКУ, членов шараги посадить с конфискацией и Геруса за компанию туда же .
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21.07.2021 18:06 Відповісти
+19
Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, - наши аппетиты растут с каждым днем и далеки от удовлетворения. И сам Зеленский нас в них поддерживает - глава НРКЭКУ.
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21.07.2021 18:57 Відповісти
+14
Будем поднимать и на вилы всю эту свору
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21.07.2021 18:54 Відповісти
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Альтернативы повышению тарифов на электроэнергию для населения - это разогнать на фиг НРКЭКУ, членов шараги посадить с конфискацией и Геруса за компанию туда же .
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21.07.2021 18:06 Відповісти
И тебя расстрелять на всякий случай.
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21.07.2021 21:58 Відповісти
Кацап, ти що тут забув? Іди газ і каналізацію проводь у свої ізби.
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22.07.2021 11:30 Відповісти
Будем поднимать и на вилы всю эту свору
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21.07.2021 18:54 Відповісти
Помню после майдана - мы теперь снесем любую власть, если та будит против народа. Петрушка1 просидел 5 лет, сейчас депутатом, у него все норм. Теперь петрушка2 у власти. И что, снесли) И не снесете, пока денег не дадут на новый майдан)
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21.07.2021 22:13 Відповісти
Петрушка это Порошенко? Сравнивать его с инфантильным наркоманом как минимум некорректно.
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22.07.2021 08:56 Відповісти
это точно, парашонка с гнойсманом повышал тарифы энергичней
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22.07.2021 09:56 Відповісти
Дегенерат, за Порошенка зарплати виросли в 2-3 рази. А за Зеленського якого обрали росіяни і Бєня з Ахметовом, ростуть тільки ЗеМаєтки.
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22.07.2021 11:32 Відповісти
Ты ты ты ты ты шоха прикорытная?
тогда верю, шо в вашем свинарнике процент жыров у масле повышался
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22.07.2021 11:54 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, - наши аппетиты растут с каждым днем и далеки от удовлетворения. И сам Зеленский нас в них поддерживает - глава НРКЭКУ.
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21.07.2021 18:57 Відповісти
У нас народ странный , этих сволочей зажравшихся давно пора в утиль носом!!!
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21.07.2021 18:59 Відповісти
Да ничего странного, у нас одни за одного идиота, другие за другого и так по кругу, а зажравшие шикуют.
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22.07.2021 12:22 Відповісти
Главу НРКЭКУ посадить на электрический стул, пускай решает повышать цену или нет!
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21.07.2021 19:02 Відповісти
Cуки! Когда же вас отстреливать уже начнут!
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21.07.2021 19:05 Відповісти
Повышайте. Как х** платили, так х** и будем платить.
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21.07.2021 19:06 Відповісти
поначисляли підори собі мільйонних премій "за специфіку роботи і значні досягнення в майбутньому" і впевнені що нацгвардія і поліція будуть їх захищати від народного гніву
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21.07.2021 19:21 Відповісти
А для чого іще вони існують? Звісно будуть.
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21.07.2021 21:59 Відповісти
Я думаю,что вилы в толстое пузо некоторых чиновников навсегда и значительно снизят цены и на электроэнергию, и на газ.Гарантирую.
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21.07.2021 19:23 Відповісти
Зе обіцяло знижувати тарифи, а сам постійно їх підвищує. На газ уже народилась третя платіжка, тариф скаканув, опалення жах. І ось квт піднімають У ДВІЧІ.!Галопуюча інфляція, тотальне безробіття, бюджет у прірві, з МВФом розбрехалося, що не день, то бредові завкони випльовує, популізм зашкалює. А зевиборці кажуть, що то все бла-бла-бла. А от коли ваші діти будуть з голоду вмирати, то теж буде бла-бла-бла?
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21.07.2021 19:43 Відповісти
их небудут, с таким баблом как у них
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21.07.2021 20:02 Відповісти
Эти зелёные твари просто просятся на фонарные столбы.
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21.07.2021 19:44 Відповісти
Усі 73? Сталіна на них нєту.
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21.07.2021 22:00 Відповісти
Недавно одно зелёное чмо так объяснило закрытие блоков электростанций : видите ли им летом не выгодно продавать электроэнергию,потому что сейчас цены низкие и потребление. А вот зимой когда и потребление вырастит в разы и цены, они запустят блоки и начнут продавать по завышеннвх ценах.
Это он говорил ещё 2 месяца назад, а теперь когда зелёные у@бки хотят поднять цены до небес становится понятно , что торчат уши осла оманского во всём этом.
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21.07.2021 20:29 Відповісти
Не понимаю почему наше нищее население должно оплачивать эти завышенные зеленые тарифы? В то время как дешевую атомную энергетику преднамеренно банкротят и выводят из эксплуатации.
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21.07.2021 21:08 Відповісти
а тому що слуги служать господарям ....
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21.07.2021 21:18 Відповісти
"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - сказал Тарасюк.Источник: https://biz.censor.net/n3278432

Будьте так любезны озвучить варианты. Что означает "Все варианты"? И с каких это пор повышение тарифов стало политическим решением, а где здесь спрятана экономическая обоснованность?
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21.07.2021 21:09 Відповісти
"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - сказал Тарасюк"

- Это блудословие, или словоблудие?
- Да нет, это просто ****** обыкновенный.
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21.07.2021 21:28 Відповісти
вот заплатит человек меньше за электрику - у него будет возможность купить что-то не полезное: водку, сигареты.. или мясо! знаете, какое мясо вредное для организма?! кто о нас еще подумает, как не власть (тихо плачу от счастья)
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22.07.2021 09:51 Відповісти
Так недавно цена была 0,9 гр за кВт.. стала 1,68 и все мало, а прошло всего то 8 месяцев. Если компании говорят что работают в убыток, пускай вернут все в гос собственность и избавятся от " проблем". а властям хочется напомнить стадионные выступления о драконовских тарифах попередника... , как пел, как пел...
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21.07.2021 23:05 Відповісти
проживание в этой стране перестает быть экономически обоснованным
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22.07.2021 02:41 Відповісти
давно
заробитчаны это демонстрируют ногами
навсегда
быдлоылита воткнула рыло в корыто и .....

о нариде думает
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22.07.2021 10:12 Відповісти
вот если бы ему один провод на язык а другой взад, мы бы посмотрели какую нам бы оперу сыграл. Это так для разминки, народ подготавливают, чтобы потом сказать а мы вас предупреждали(((( каклы!
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22.07.2021 07:28 Відповісти
зеленский со своей шмарой не даром в Оман гоцал ...
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22.07.2021 08:07 Відповісти
у меня встречній вопрос - как я понимаю тариф у нас уверенно идет к европейскому уровню, и я с этим принципиально согласен - должна быть реальная цена товара. Вопрос в следующем - почему стоимость электроэнергии приводится к европейскому уровню, а стоимость труда - нет? Почему в европе при европейских тарифах - европейские же зарплаты, а у нас нет? Почему работники, которые производят товар - электроэнергию немогут за свои зарплаты его купить а вынуждены обращаться за субсидиями - веди стоимость любого товара - это стоимость труда людей вложенного в его производство.
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22.07.2021 08:26 Відповісти
Это он дрочит наше терпение? Или, Зеленскому рапортует, что Ахметов свое получит из наших карманов?
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22.07.2021 09:22 Відповісти
ЗАДРАЛИ.. три месяца мурыжут подобными вбросами.. Да огласите уже цену наконец...и все.
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22.07.2021 10:00 Відповісти
"Правительство обсуждает проект изменения тарифов, согласно которому потребителей разделят на четыре категории:до 100 кВт-ч;
100−300 кВт-ч;
300−500 кВт-ч,
от 500 кВт-ч.
В какую категорию попадете вы - будет зависеть от объемов потребления домохозяйства. Тем, кто потребляет более 500 кВт-ч, предусмотрен максимальный тариф, который, по разным данным, могут установить на уровне от 3 до 3,5 грн/кВт-ч.
Для кого электричество подешевеет? 6 млн домохозяйств, или 40% бытовых потребителей, потребляют до 100 кВт-ч.(!) Таким потребителям с наименьшим объемом использованного электричества, по словам Галущенко, установят тариф ниже нынешнего.
Второй сценарий тоже предусматривает дифференцированные цены, однако в этом случае они будут отличаться, зависимо от городов потребителей.
В Минэнерго https://tsn.ua/groshi/v-********-podorozhchaye-***************-koyu-bude-cina-1790140.html говорят , что тариф будет отличаться в каждой области:например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн;зато в Ивано-Франковской и Луганской областях - от 3,70 до 4 грн/кВт-ч."
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22.07.2021 10:44 Відповісти
Вопрос: каким образом они определят месячное потребление? По году среднее, по периодам года, по кварталам, по предыдущему месяцу - это важно, так как манипуляция огромна.
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22.07.2021 11:11 Відповісти
не , ну вообще -то по счётчику ...
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22.07.2021 12:41 Відповісти
Да читал я.. они эту информацию подают уже три месяца.. через день. Ну и Шо.. каково решение..Опять набор вариантов.. Теперь еще в зависимости от области цена.. как и на газ и т.д. Ну тогда точно идем к федерализации, потом к конфедерации, ну а потом бог весть куда приедем...
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22.07.2021 11:42 Відповісти
Боятся , сцуки, даже за пару недель озвучить цену,и самое важное,хоть бы одна морда вышла и обьяснила причину подорожания,с полной раскладкой по тарифу.
раздражает и подорожание и всеобщее молчание керманычей о надобности такого шага.
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22.07.2021 12:46 Відповісти
Для кого электричество подешевеет? 6 млн домохозяйств, или 40% бытовых потребителей - это же вранье)
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22.07.2021 13:11 Відповісти
конечно враньё
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22.07.2021 13:18 Відповісти
"Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы в зависимости от потребления..."
До тех пор, пока потребление будут считать на установленный счетчик, а не на душу населения, это всё развод нас с вами. На одном счетчике "висит" одинокий пенсионер, а на другом - многодетная семья. Во втором варианте потребление всегда будет выше, но и платить по "их" логике они должны дороже!
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22.07.2021 10:07 Відповісти
Еще нюанс.. считают кто потребляет более 100 кВт.. тот перебирает.. а если например в некоторых городах нет горячего водоснабжения как такового.. и воду греют бойлерами.. Это как от большого богатства перебор электроэнергии.. или нет...
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22.07.2021 11:44 Відповісти
Другими словами, если в квартире электроотопление, электроплита, электробойлер - вам повезло, вы считаетесь богатым и будете платить по максимальному тарифу.
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22.07.2021 12:49 Відповісти
Люди , что бы экономить на отоплении -перешли с газа на электричество , вложились в оборудование, заключили договора с РЭСами , что тоже кстати не бесплатно, что бы платить по единому тарифу 0.98 коп. за 1 кВтч и лимитные 3000 кВтч /месяц. А теперь все они автоматически перешли в "богатые" домовладения и будут платить по самому высокому тарифу 3.5 грн. за кВтч.
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22.07.2021 10:38 Відповісти
давно пора. зебилов надо лечить электричеством, а затем холодом.
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22.07.2021 10:46 Відповісти
Охметыч ещё не возглавил список Forbes. Надо ему срочно помочь. А вообще это результат грабительского "зелёного тарифа"
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22.07.2021 10:53 Відповісти
Особенно приятно наблюдать, как государственный орган, который ОБЯЗАН защищать интересы граждан Украины потребителей, и который получает зарплату из карманов потребителей, всяческим образом стремиться защищать интересы монополий и олигархов! Какой -то нонсенс - самый народный президент Зеленский молча наблюдает, как это кодло нарушает его обещание на стадионе не поднимать тарифы! Или, украинский президент - это простая мартышка без мозгов?
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22.07.2021 11:16 Відповісти
Ахахахаха. Наркоман, який виводив бабло з Бєнєю з ПриватБанку? Він Вам нічого не винен. Західні політики брєзгують з ним зустрічатсь, а українці обрали президентом, бо бачте при Порошенко, за якого середня ЗП по Києву зросла з 5 тис грн до 10-15 тис грн, "погано" жилося.
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22.07.2021 11:37 Відповісти
Багаті українці, після вашого коронування, Володимир Олександрович, можуть заплатити і більше, не зупиняйтесь! Також не забудьте про адресну допомогу малозабезпеченим Ігорю Валєрьєвічу і Рітату Лєонідичу (у розмірі виробництва електроенергії Центренерго і Атоменерго)!
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22.07.2021 11:42 Відповісти
с 1 августа дешевле будет собраться у облэнерго и облгазов с вилами, молотками и сокирами - чем платить этим уродам
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22.07.2021 11:51 Відповісти
Эта КУКАРЕКУ куплена олигархами с потрохами. Мы и так уже платим половину своей зарплаты за коммунальные платежи. Такого ужаса нет ни в одной стране мира. Мы требуем прекратить этот геноцид собственного народа. У пенсионеров в этом месяце 1850 грн. пенсия, это 67 долларов. Это позорище и уничтожение собвственного народа. Вы это специально делаете? Пробуете, сколько мы выдержим? Кто может, вынуждены до самой смерти работать хоть где, если возьмут, что тоже не всегда получается. Как людям жить вообще, кто-нибудь в этой стране думает? И как это соотносится сегодня с прожиточным минимумом, придуманным для нас гос. чиновниками? Человек не рождается, чтобы только платить коммунальные платежи. В ваших рассчетах что-то очень не то. Сегодня реальный прожиточный минимум для работающего это 1000 долларов в месяц, а не ваша лягушечья грамота. И это минимум, без нормального отдыха и развлечений. А сколько получают в среднем? И 500 долларов многие не получают. Эти жирные коты просто одурели от коррупции и вседозволенности, беззакония и безответственности.
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22.07.2021 12:13 Відповісти
Большинство пенсионеров живут на 2 доллара в день!!! Пусть Зеленский со своими зелеными товарищами попробует. А люди годами так живут.
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22.07.2021 12:16 Відповісти
Убийство экономики Украины ибо у людей не будет денег на покупки, а значит - люди не смогут покупать товары и значит бизнесы будут меньше продавать и не будут зарабатывать, а значит будут бизнесы загибаться. Такая политика ведет к уничтожению Украинской экономики, а значит ведет к уничтожению Украины!
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22.07.2021 12:29 Відповісти
Олигархи с управляемым им госаппаратом изнутри уничтожают Украину! Чтобы потом сдать РФ и типа РФ даст дешевый газ и Украинские пенсионеры будут хлопать в ладоши. Украинские олигархи и госаппарат - играют на стороне России - управляя при этом Украиной. Такое впечатление, что Украина вернулась во времена Януковича.
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22.07.2021 12:31 Відповісти
Те кто потребляет менее 100кВт (хотя таких я не знаю, возможно есть где то такие что из э-оборудования у них только радиоточка) не обольщайтесь. Через пару месяцев и вам повысят тариф. Просто власть разделяет население как стадо, чтобы не все сразу вышли на протесты.

Хотя навряд ли выйдут и те кто потребляет более 500 кВтч. К сожалению у нас массово бесплатно на протесты не ходят, а если бы задумались сколько придётся переплачивать за ту же электрику посмотрели бы под другим углом на такие хотелки правительства и Ахметова...
Читаю другие форумы , а там, плять, - "менять котёл на твердотопливный.." , "отапливать кондиционером.." , "отказаться от телевизора.... и холодильника на зиму...", " поставить буржуйки на дровах.." , "перезимовать в Египте.." ......................... Ёпт, стадо непуганных идиотов ! Вместо того чтобы выйти на протесты, "терпилы " уже заранее смирились со своей участью "терпил". Вы рихнулись как и те наверху !
И еще рассказываете, что украинцы это европейцы. В Европе уже на куски рвали чиновников если бы так издевались над народом. Как туго нужно зажать удавку на шее украинца чтобы он наконец то вышел на протест?
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22.07.2021 13:16 Відповісти
а нельзя, гармонизировать зарплаты с це-Европой, ввести почасовую оплату труда, а потом гармонизировать тарифы???
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22.07.2021 13:53 Відповісти

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