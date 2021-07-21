Тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться, – глава НРКЭКУ
Кабмин обсуждает разные сценарии повышения тарифов на электроэнергию для населения, на альтернативы этому решению в перспективе нет.
Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк сообщил в интервью ЭП.
"Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", – сказал Тарасюк.
"Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать", – добавил глава НКРЭКУ.
При этом он отметил, что Кабмин сейчас прорабатывает варианты решений о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 августа.
"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", – сказал Тарасюк.
В то же время глава регулятора высказал мнение, что снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию также способствовало бы гармонизации рынка.
"Мне хочется сказать, что вполовину меньше, но я понимаю, что я где-то субъективен. Если честно, я считаю, что снижение "зеленого" тарифа на треть принесло бы консенсус между всеми участниками. Тогда можно было бы сказать, что на этом рынке нет привилегированных сторон", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 29 июня Кабинет министров продлил действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа.
Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы в зависимости от потребления, но затем отложило это решение. Позднее министр энергетики Герман Галущенко обещал, что решение будет принято до 20-х чисел июля.
Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.
Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тогда верю, шо в вашем свинарнике процент жыров у масле повышался
Это он говорил ещё 2 месяца назад, а теперь когда зелёные у@бки хотят поднять цены до небес становится понятно , что торчат уши осла оманского во всём этом.
Будьте так любезны озвучить варианты. Что означает "Все варианты"? И с каких это пор повышение тарифов стало политическим решением, а где здесь спрятана экономическая обоснованность?
- Это блудословие, или словоблудие?
- Да нет, это просто ****** обыкновенный.
заробитчаны это демонстрируют ногами
навсегда
быдлоылита воткнула рыло в корыто и .....
о нариде думает
100−300 кВт-ч;
300−500 кВт-ч,
от 500 кВт-ч.
В какую категорию попадете вы - будет зависеть от объемов потребления домохозяйства. Тем, кто потребляет более 500 кВт-ч, предусмотрен максимальный тариф, который, по разным данным, могут установить на уровне от 3 до 3,5 грн/кВт-ч.
Для кого электричество подешевеет? 6 млн домохозяйств, или 40% бытовых потребителей, потребляют до 100 кВт-ч.(!) Таким потребителям с наименьшим объемом использованного электричества, по словам Галущенко, установят тариф ниже нынешнего.
Второй сценарий тоже предусматривает дифференцированные цены, однако в этом случае они будут отличаться, зависимо от городов потребителей.
В Минэнерго https://tsn.ua/groshi/v-********-podorozhchaye-***************-koyu-bude-cina-1790140.html говорят , что тариф будет отличаться в каждой области:например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн;зато в Ивано-Франковской и Луганской областях - от 3,70 до 4 грн/кВт-ч."
раздражает и подорожание и всеобщее молчание керманычей о надобности такого шага.
До тех пор, пока потребление будут считать на установленный счетчик, а не на душу населения, это всё развод нас с вами. На одном счетчике "висит" одинокий пенсионер, а на другом - многодетная семья. Во втором варианте потребление всегда будет выше, но и платить по "их" логике они должны дороже!
Хотя навряд ли выйдут и те кто потребляет более 500 кВтч. К сожалению у нас массово бесплатно на протесты не ходят, а если бы задумались сколько придётся переплачивать за ту же электрику посмотрели бы под другим углом на такие хотелки правительства и Ахметова...
Читаю другие форумы , а там, плять, - "менять котёл на твердотопливный.." , "отапливать кондиционером.." , "отказаться от телевизора.... и холодильника на зиму...", " поставить буржуйки на дровах.." , "перезимовать в Египте.." ......................... Ёпт, стадо непуганных идиотов ! Вместо того чтобы выйти на протесты, "терпилы " уже заранее смирились со своей участью "терпил". Вы рихнулись как и те наверху !
И еще рассказываете, что украинцы это европейцы. В Европе уже на куски рвали чиновников если бы так издевались над народом. Как туго нужно зажать удавку на шее украинца чтобы он наконец то вышел на протест?