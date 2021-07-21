Налоговая милиция вновь провела обыски на коммунальных предприятиях Киева

Государственная фискальная служба (ГФС, координирует работу налоговой милиции) провела обыски в столичных КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ" по делу, связанному с хищением средств на ремонтах киевских больниц.

Как сообщает пресс-служба ГФС, по результатам обысков в КП "Инженерный центр" изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ в том числе помещений медицинских заведений в Киеве.

"Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств. Предприятия-генподрядчики в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов", – сказано в сообщении.

По данным налоговой милиции, такими действиями правонарушители осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму более 12 млн грн.

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Как сообщалось, с конца мая Киевская прокуратура и налоговая милиция ГФС сообщают о массовых обысках в КГГА и столичных коммунальных предприятиях по меньшей мере по 13 уголовным делам, которые касаются событий, начиная с 2012 года, и большей частью связаны с уклонением от уплаты налогов частными компаниями-подрядчиками.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть" и назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него из-за планов вывести исполнительную власть в городе из-под влияния президента Зеленского.