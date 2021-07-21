Банк "Альянс" отказался от сотрудничества с GlobalMoney

Правление Банка "Альянс", который обслуживает платежную систему GlobalMoney, заявило о прекращении сотрудничества.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет правозащитник Сергей Наумович.

По его словам, это не первая компания, которая прекратила сотрудничество с "ГлобалМани" из-за токсичности платежной системы. Ранее об этом заявил разработчик игр Wargaming LLC.

"После серии скандалов за последний год вокруг обвинений компании в "отмывании" нелегальных доходов, уклонении от налогов и т.д., и т.п. — большинство партнеров стали вынужденно (а кто же отказывается от доходов охотно?) разрывать сотрудничество с ООО "ГлобалМани", чтобы не оказаться в орбите токсичности компании. Такое решение правление банка приняло после того, как счета ООО "ГлобалМани" в Банке "Альянс" были заблокированы постановлением Печерского райсуда Киева", - пишет правозащитник.

Наумовнич напомнил, что GlobalMoney и производные от компании ТОВ "Глобалмані" (ООО "Глобалмани", она же Global24, GlobalPay, CODO, gm.ua, global24.ua, globalpay.ua, codo.cash) — фигурируют в ряде уголовных производств.

В частности, компанию подозревают в организации схемы / пособничестве ритейлеру АЛЛО в уклонении от налогов и отмыванию "серых доходов".

Ранее в правлении Банка "Альянс" заявляли, что счета "ГлобалМани" арестованы как вещдок в уголовном производстве об отмывании доходов.