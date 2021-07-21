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Новини
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Банк "Альянс" отказался от сотрудничества с GlobalMoney

Банк

Правление Банка "Альянс", который обслуживает платежную систему GlobalMoney, заявило о прекращении сотрудничества.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет правозащитник Сергей Наумович.

По его словам, это не первая компания, которая прекратила сотрудничество с "ГлобалМани" из-за токсичности платежной системы. Ранее об этом заявил разработчик игр Wargaming LLC.

"После серии скандалов за последний год вокруг обвинений компании в "отмывании" нелегальных доходов, уклонении от налогов и т.д., и т.п. — большинство партнеров стали вынужденно (а кто же отказывается от доходов охотно?) разрывать сотрудничество с ООО "ГлобалМани", чтобы не оказаться в орбите токсичности компании. Такое решение правление банка приняло после того, как счета ООО "ГлобалМани" в Банке "Альянс" были заблокированы постановлением Печерского райсуда Киева", - пишет правозащитник.

Наумовнич напомнил, что GlobalMoney и производные от компании ТОВ "Глобалмані" (ООО "Глобалмани", она же Global24, GlobalPay, CODO, gm.ua, global24.ua, globalpay.ua, codo.cash) — фигурируют в ряде уголовных производств.

В частности, компанию подозревают в организации схемы / пособничестве ритейлеру АЛЛО в уклонении от налогов и отмыванию "серых доходов".

Ранее в правлении Банка "Альянс" заявляли, что счета "ГлобалМани" арестованы как вещдок в уголовном производстве об отмывании доходов.

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Яка трагедія.
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21.07.2021 18:45 Відповісти
Них.я не понятно, но новость-огонь! И шо теперь делать и шо теперь будет?! Как дальше жить?
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21.07.2021 18:48 Відповісти
Ради продвижения https://biz.censor.net/news/3278440/bank_alyans_otkazalsya_ot_sotrudnichestva_s_globalmoney в свое время, чисто надумано, запретили украинскую часть WebMoney
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21.07.2021 20:36 Відповісти
когда-то и ко мне приходили "давайте интегрироваться, будут в ваших сайтах оплачивать через наш крутой сервис". Но говорили через губу (за их спиной торчали уши янучарина), неуважительно. Были, неявно, посланы в пешее эротическое путешествие.
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21.07.2021 23:37 Відповісти
грустишь по кацапским платежным системам?
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22.07.2021 08:56 Відповісти

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