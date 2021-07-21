Украина и Италия договорилась увеличить количество разрешений на перевозки
Количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков Украины и Италии увеличилось на 1500.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам переговоров между министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и министром инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.
Отмечается, что благодаря выделению дополнительных разрешений украинская сторона сможет выполнить свои международные контракты до конца года.
Ежегодная квота на грузовые перевозки в Италию для украинских перевозчиков составляет 25 тыс. разрешений. По объему товарооборота Украины со странами Европейского союза Италия занимает третье место после Германии и Польши.
Согласно данным Государственной службы статистики, за первое полугодие текущего года товарооборот между странами вырос на 26,6%.
Основная доля экспорта из Украины в Италию приходится на продукцию агросектора: подсолнечное масло, пшеницу и кукурузу, соевые бобы, другие семена масличных, а также древесину и изделия из древесины.
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