Украина и Италия договорилась увеличить количество разрешений на перевозки

Количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков Украины и Италии увеличилось на 1500.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам переговоров между министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и министром инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Отмечается, что благодаря выделению дополнительных разрешений украинская сторона сможет выполнить свои международные контракты до конца года.

Ежегодная квота на грузовые перевозки в Италию для украинских перевозчиков составляет 25 тыс. разрешений. По объему товарооборота Украины со странами Европейского союза Италия занимает третье место после Германии и Польши.

Согласно данным Государственной службы статистики, за первое полугодие текущего года товарооборот между странами вырос на 26,6%.

Основная доля экспорта из Украины в Италию приходится на продукцию агросектора: подсолнечное масло, пшеницу и кукурузу, соевые бобы, другие семена масличных, а также древесину и изделия из древесины.