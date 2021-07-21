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Словакия открыла границы для полностью вакцинированных украинцев

Словакия открыла границы для полностью вакцинированных украинцев

Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Финляндия с 26 июля открывает границы для украинских граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

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Джерело:  Twitter
вакцина (889) кордон (1149) Словаччина (344) коронавірус (3210)


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