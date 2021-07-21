Словакия открыла границы для полностью вакцинированных украинцев
Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Финляндия с 26 июля открывает границы для украинских граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.
Джерело: Twitter
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