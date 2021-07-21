Власти России протестировали отключение страны от глобального интернета

С 15 июня по 15 июля в РФ прошли учения, в ходе которых проверялась возможность работы Рунета в условиях физического отключения российского сегмента от глобальной сети интернет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика", которое отвечает за реализацию одноименной национальной программы.

В документах не указано, чему были посвящены учения, и чем они закончились. При этом отмечается, что подготовить и согласовать отчетные материалы планируется до 31 августа.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что "в учениях принимали участие все крупнейшие российские телеком-операторы, а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".

По словам одного из источников агентства, в ходе учений "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета".

Представители "Ростелекома", МТС, "МегаФона", "ВымпелКома" (бренд "Билайн"), "ЭР-Телеком Холдинга" и "Транстелекома" отказались от комментариев.

Как сообщалось, в феврале президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает возможность отключения на территории России зарубежных интернет-сервисов в случае "враждебных действий против РФ".

Напомним, в РФ осенью 2019 года был принят так называемый закон "о суверенном Рунете". Согласно закону на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика. С помощью этого же оборудования Роскомнадзор блокирует доступ к запрещенному в России контенту, а с недавнего времени замедляет скорость работы зарубежный сайтов, которые отказываются удалять неугодный российским властям контент.