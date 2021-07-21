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Кабмин установил доплаты для инвалидов первой группы с минимальной пенсией

Кабмин установил доплаты для инвалидов первой группы с минимальной пенсией

Кабинет министров на заседании в среду, 21 июля, установил доплаты для лиц с инвалидностью первой группы, которые получают пенсию в размере меньше 2200 грн.

Как сообщает пресс-служба Министерство социальной политики, доплата установлена в сумме, которой не хватает до 2200 грн.

"Более 30 000 людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию. Сегодня мы решили вопрос доплаты к пенсии и подняли ее уровень до 2200 гривен", – отметила глава министерства Марина Лазебная.

По ее словам, ежемесячно доплаты к пенсии будут предоставляться с 1 июля этого года.

Напомним, согласно закону о госбюджете на 2021 год, с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1 854 грн.

Автор: 

люди з інвалідністю (48) Кабмін (7806) пенсіонери (433) пенсія (693) Міністерство соціальної політики (668)


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