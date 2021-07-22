Нидерланды открыли границы для граждан Украины
Королевство Нидерланды открыло с 22 июля въезд в страну для граждан Украины для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Финляндия с 26 июля открывает границы для украинских граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.
Джерело: Twitter
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