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Нидерланды открыли границы для граждан Украины

Нидерланды открыли границы для граждан Украины

Королевство Нидерланды открыло с 22 июля въезд в страну для граждан Украины для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Финляндия с 26 июля открывает границы для украинских граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

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Джерело:  Twitter
кордон (1149) Нідерланди (249) коронавірус (3210)


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