Госмолодежьжилье определило первых 150 получателей кредита по программе льготного жилья

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел первый этап отбора получателей кредита из числа кандидатов, включенных в реестр для участия в программе "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". По результатам компьютерного отбора отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проект. Объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро.

Об этои говорится в сообщении Госмолодежжилья.

Перечень лиц, получивших право на кредитование в первую отбора, будет обнародован на официальном сайте Фонда и сайтах его региональных управлений. Не позднее следующего рабочего дня после завершения отбора региональные управления Фонда уведомят победителей о необходимости предоставления документов, предусмотренных Порядком для получения кредита.

Всего в 2021 году планируется выделить на проект 15 млн евро, и еще 9,5 млн евро - в следующем году. Состоятся несколько этапов отбора участников программы.

Проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" реализуют совместно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Кредитное учреждение для восстановления KfW и Госмолодежьжилье. Для финансирования проекта правительство Германии через KfW предоставило грант в размере 25,5 млн евро.

17 мая начался прием заявлений граждан о намерении получить соответствующий кредит на приобретение жилья.

По условиям проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", кредиты ВПО будут предоставлять на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.