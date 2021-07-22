БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
474 0

Госмолодежьжилье определило первых 150 получателей кредита по программе льготного жилья

Госмолодежьжилье определило первых 150 получателей кредита по программе льготного жилья

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел первый этап отбора получателей кредита из числа кандидатов, включенных в реестр для участия в программе "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". По результатам компьютерного отбора отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проект. Объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро.

Об этои говорится в сообщении Госмолодежжилья.

Перечень лиц, получивших право на кредитование в первую отбора, будет обнародован на официальном сайте Фонда и сайтах его региональных управлений. Не позднее следующего рабочего дня после завершения отбора региональные управления Фонда уведомят победителей о необходимости предоставления документов, предусмотренных Порядком для получения кредита.

Всего в 2021 году планируется выделить на проект 15 млн евро, и еще 9,5 млн евро - в следующем году. Состоятся несколько этапов отбора участников программы.

Проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" реализуют совместно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Кредитное учреждение для восстановления KfW и Госмолодежьжилье. Для финансирования проекта правительство Германии через KfW предоставило грант в размере 25,5 млн евро.

17 мая начался прием заявлений граждан о намерении получить соответствующий кредит на приобретение жилья.

По условиям проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", кредиты ВПО будут предоставлять на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Автор: 

Джерело:  Госмолодежьжилье
житло (596) переселенці (468)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 