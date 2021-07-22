В Украине зафиксировали 726 новых случаев COVID-19

На утро 22 июля в Украине зафиксировали 726 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 54 ребенка и 22 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 402 человека, умер 21 пациент, выздоровел – 501. Кроме того, совершили 43 267 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровело – 2 183 003, летальных случаев зафиксировали 52 790, также провели 11 221 402 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 843 899 человек, за прошедшие сутки – рекордные 120 090. Полностью иммунизированы – 1 555 859.

Днем ранее, 21 июля, сообщали о 655 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 20 июля – о 598 новых случаях заболевания, 19 июля – о 182 новых случаях.