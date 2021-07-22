США и Германия договорились запустить "Северный поток-2"

Соединенные Штаты Америки и Германия достигли договоренностей относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом во время пресс-конференции сообщила спикер Госдепартамента Виктория Нуланд.

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

Отмечается, что в случае "если Россия попробует использовать энергетику как оружие или будет совершать дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Евросоюз к принятию эффективных мер, в частности санкций, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, в том числе газа, или предпринять эффективные меры в других экономически важных сферах".

Кроме того, Вашингтон и Берлин подчеркивают, что в интересах Украины и Европы будет продолжение транзита российского газа через Украину и после окончания действующего договора с "Газпромом" в 2024 году. Германия берет на себя обязательства способствовать продолжению договора с Россией до 10 лет.

Для этого также будет назначен специальный представитель. Переговоры относительно этого должны начаться в скором времени, однако не позже 1 сентября. США обязуются всесторонне поддерживать переговорный процесс.

В то же время Берлин берет на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом для Украины" для поддержки украинского энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности.

"Германия и США будут стремиться привлекать и поддерживать инвестиции в "Зеленом фонде для Украины" в сумме не менее $1 млрд. В том числе с третьих сторон, таких как частный сектор. Германия совершит первый взнос в размере не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии; способствовать развитию водорода; повышать энергоэффективность; ускорять переход с угля и способствовать углеродной нейтральности. При этом США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями Фонда, в дополнение к программам, поддерживающим рыночную интеграцию, реформу регулирования и развитие возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе Украины.

После обнародования заявления появилась реакция Украины и Польши. Министерства иностранных дел стран также выпустили совместное заявление.

"К сожалению, актуальные предложения относительно заполнения дефицита безопасности, который создается, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодополучателем которой является Россия", – говорится в нем.

Также отмечается, что Польша и Украина будут совместно работать со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску газопровода до тех пор, "пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институций, минимизации угроз миру и энергетической безопасности".