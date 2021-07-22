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США и Германия договорились запустить "Северный поток-2"

США и Германия договорились запустить

Соединенные Штаты Америки и Германия достигли договоренностей относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом во время пресс-конференции сообщила спикер Госдепартамента Виктория Нуланд.

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

Отмечается, что в случае "если Россия попробует использовать энергетику как оружие или будет совершать дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Евросоюз к принятию эффективных мер, в частности санкций, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, в том числе газа, или предпринять эффективные меры в других экономически важных сферах".

Кроме того, Вашингтон и Берлин подчеркивают, что в интересах Украины и Европы будет продолжение транзита российского газа через Украину и после окончания действующего договора с "Газпромом" в 2024 году. Германия берет на себя обязательства способствовать продолжению договора с Россией до 10 лет.

Для этого также будет назначен специальный представитель. Переговоры относительно этого должны начаться в скором времени, однако не позже 1 сентября. США обязуются всесторонне поддерживать переговорный процесс.

В то же время Берлин берет на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом для Украины" для поддержки украинского энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности.

"Германия и США будут стремиться привлекать и поддерживать инвестиции в "Зеленом фонде для Украины" в сумме не менее $1 млрд. В том числе с третьих сторон, таких как частный сектор. Германия совершит первый взнос в размере не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии; способствовать развитию водорода; повышать энергоэффективность; ускорять переход с угля и способствовать углеродной нейтральности. При этом США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями Фонда, в дополнение к программам, поддерживающим рыночную интеграцию, реформу регулирования и развитие возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе Украины.

После обнародования заявления появилась реакция Украины и Польши. Министерства иностранных дел стран также выпустили совместное заявление. 

"К сожалению, актуальные предложения относительно заполнения дефицита безопасности, который создается, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодополучателем которой является Россия", – говорится в нем.

Также отмечается, что Польша и Украина будут совместно работать со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску газопровода до тех пор, "пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институций, минимизации угроз миру и энергетической безопасности".

Автор: 

Джерело:  Госдепартамент США
Німеччина (1893) США (4977) Північний потік (1084)


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кароче- нищему народу зеленую энергетику
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22.07.2021 09:52 Відповісти
ні то не для народу,
то відкупні для президентів, щоб компенсувати
їм распіл грошей за транзит
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22.07.2021 12:15 Відповісти
ну, ускоряемся ? прямь бежим в европу, заждались нас и в нате тоже, лопухнули страну не по детски
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22.07.2021 09:53 Відповісти
Судьба Сев.Потока-2 неразрывно свзана с корпоризацией ГК"Навтогаз". После того как Зеленский и Коломойский завалили корпоризацию госпредприятия "Нафтогаз" согласно принципам которые были рекомендованы США и ЕС, Байден снял запрещающие санкции с СП-2. Корпоризация предприятия обслуживающего украинскую трубу не было проведено в государсвенных интересах, значит нечего здесь Байдену защищать интересы Коломойского. Можно тогда подумать и о государсвенных интересах Германии.
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22.07.2021 09:55 Відповісти
За 30 лет украина не смогла нарастить добычу своих углеводородов, обеспечить себя и стать экспортером, более того, еще и снизила показатели. Вся эта тема окутана коррупцией и предательством национальных интересов. Что судьба делает с близорукими лохами? Правильно, она тыкает их носом в собственное дерьмо. И в этой ситуации процентовка увеличилась с 73 до 90%!!!
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22.07.2021 10:12 Відповісти
А СМЫСЛ !!!??? ЛИБО ОН ЕСТЬ - ЛИБО ЕГО НЕТ !!!
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22.07.2021 13:32 Відповісти
НАРОДЫ МОГУТ УНИЧТОЖИТЬ ОПАСНОСТЬ ЗЕМЛЕ !!!
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22.07.2021 13:33 Відповісти

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