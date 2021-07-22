Зеленский подписал закон, уточняющий определение лизинговой операции

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой, арендной операции" № 1605-ІХ, принятый парламентом 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ устраняет противоречия и уточняет определение лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины для дальнейшего развития рынка лизинга.

Согласно закону, под лизинговой операцией следует понимать передачу основных средств физическим и юридическим лицам не только в пользование, но и во владение. Аренда жилья с выкупом, аренда земельных участков и аренда зданий, в том числе жилых помещений, не будут считаться разновидностями лизинговых операций.

Кроме того, к операциям финансового лизинга будут относиться только хозяйственные операции, в которых лизингодателем является юридическое лицо.

Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу этого закона, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после вступления его в силу.

Закон вступает в силу через день после его опубликования.