Ситуация в международном туризме начала улучшаться – ООН

Число международных турпоездок в апреле 2021 года сократилось на 86% по сравнению с тем же месяцем допандемийного 2019 года, в мае сокращение составило 82%: это небольшое улучшение связано с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, за пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 млн международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Падение по сравнению с периодом до пандемии коронавируса составляет 85%.

Наиболее заметным снижение числа поездок было в Азиатско-Тихоокеанском регионе – с января по май 2021 года оно сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Европа, где снижение составило 85%, показала второй результат. На Ближнем Востоке число прибытий сократилось на 83%, в Африке – на 81%, в Америке – на 72%.

"Число стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 в феврале до 63 в июне. Из них 33 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего семь - в Европе. На европейском континенте действует меньше всего ограничений на поездки", – говорится в сообщении организации.

В UNWTO напомнили, что страх перед новыми штаммами коронавируса приводит к тому, что правительства возвращают уже отмененные ограничительные меры.

"Кроме того, нестабильность и отсутствие четких правил въезда могут влиять на восстановление международного туризма в летний сезон. Тем не менее, программы вакцинации по всему миру параллельно с отменой части ограничений для туристов с прививками способствуют постепенному выходу отрасли из кризиса", – отмечает организация.

Ранее она прогнозировала, что в 2021 году убытки отрасли составят от $1,7 до 2,4 трлн в зависимости от того, произойдет ли оживление международного туризма во втором полугодии. В 2020 году число международных поездок в мире из-за пандемии коронавируса сократилось на миллиард или 74%, а доходы отрасли - на $1,3 трлн.