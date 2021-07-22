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Visa запустила денежные переводы по номеру телефона в трех банках

Visa запустила денежные переводы по номеру телефона в трех банках

Компания Visa запустила возможность денежных переводов на банковские карты по номеру телефона. Услуга доступна для клиентов трех украинских банков – "Приватбанк", "Таскомбанк" и "А-Банк".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы перевести средства, необходимо указать номер телефона получателя из списка контактов – если банк получателя также подключен к сервису.

Чтобы совершить перевод, нужно зайти в приложение банка, найти раздел "Переводы по номеру телефона", выбрать нужный контакт, ввести сумму и подтвердить отправку. Для получения денег, нужно включить возможность получения переводов по номеру телефона в соответствующем разделе банковского приложения, а также выбрать карту Visa, на которую должны поступить средства.

Как добавили в пресс-службе "Приватбанка", перевод происходит через международную сеть Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен.

"К тому же, это делает переводы еще более безопасными, ведь никто, кроме банка, не имеет доступа к личным данным пользователей. Поскольку финансовая транзакция технически не изменилась, скорость перевода также остается неизменно высокой", – говорится в сообщении.

Автор: 

Джерело:  Visa
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