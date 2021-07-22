"Кернел" Веревского сократил продажи подсолнечного масла на 44%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в четвертом квартале 2021 финансового года (ФГ, апрель-2021 – июнь-2021) сократила продажи подсолнечного масла на 44% по сравнению с аналогичным периодом минувшего ФГ – до 273,1 тыс. тонн.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, за весь 2021 ФГ (июль-2020 - июнь-2021) группа компаний сократила продажи подсолнечного масла на 10% по сравнению с 2020 ФГ – до 1,37 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

Маслоэкстракционные заводы "Кернел" в четвертом квартале 2021 ФГ сократили переработку масличных культур на треть по сравнению с аналогичным периодом минувшего ФГ – до 617 тыс. тонн, тогда как за весь 2021 ФГ этот показатель сократился на 7% - до 3,2 млн тонн. По данным компании, снижение обусловлено сокращением урожая семян подсолнечника в Украине в 2020 году.

"Кернел" уточнил, что загрузка перерабатывающих мощностей группы компаний в 2021 ФГ составила 87% с учетом переработки 97 тыс. тонн семян подсолнечника на давальческих основаниях на заводах других производителей.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

"Кернел" в третьем квартале 2021 финансового года ФГ получил $52,9 млн чистой прибыли против $25 млн чистого убытка за аналогичный период минувшего года, ее показатель EBITDA вырос на 7% - до $111 млн, выручка компании в январе-марте 2021 года выросла на 66% - до $1,73 млрд в связи с интенсивным ростом цен на зерновые и масличные культуры.