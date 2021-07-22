Байден заявил о невозможности остановить строительство "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден заявил, что на этом этапе реализации проекта "Северный поток-2" нет возможности остановить его завершение.

Как сообщает CNN, по словам Байдена, газопровод завершен на 99%, а идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна, передает Европейская правда.

"Но у меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает, и с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить вред Украине или другим странам, они ответят", – добавил президент США.

Напомним, США и Германия объявили о договоренностях относительно завершения строительства "Северного потока-2" и опубликовали совместную декларацию по поддержке Украины.

При этом Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.