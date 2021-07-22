В Киеве обнаружили штамм коронавируса "Дельта"

В Александровской больнице с помощью первичного тестирования обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Возраст пациентов варьируется от 21 до 73 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для проведения первичных исследований на выявление именно этого штамма Александровская больница закупила специальные реактивы.

В КГГА уточнили, что на данный момент материал, отобранный у пациентов с подозрением на заболевание, передали для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

"Штамм "Дельта" имеет высокий уровень контагиозности (заразности), более короткий инкубационный период и более агрессивное течение, соответственно город ведет активную подготовку к третьей волне пандемии", – добавили в столичной администрации.

Также киевские власти призвали жителей к вакцинации.