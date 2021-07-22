Украина и Италия подписали новое соглашение о признании водительских удостоверений

Кабинет министров Украины и Правительство Италии подписали новое Соглашение о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Положения Соглашения регулируют вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию государства другой стороны без составления ими экзаменов при обмене водительских удостоверений другого государства. Это позволит гражданам избегать дополнительных финансовых затрат на проведение таких испытаний", – говорится в сообщении.

По данным МВД, за период действия соглашения получено и обработано более 22 тыс. запросов по обмену национальных удостоверений украинцами в Италии.

"Этот вопрос очень актуален для украинцев, легально проживающих и работающих в Италии. Процедура обмена занимает определенное время, ведь для выяснения подлинности документов проводиться специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения, украинское будет изыматься. Соответственно, итальянцы будут сдавать национальный документ при получении украинского", – прокомментировал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Действие соглашения распространяется на украинцев, которые: легально проживают в италии, являются резидентами страны не менее четырех лет, имеют действующие украинские удостоверения водителя.

Договор между странами будет действовать пять лет. Новое соглашение являеся редакцией предыдущего от 2015 года.