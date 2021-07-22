Чешская газовая ассоциация стала партнером R&D проектов РГК

Региональная Газовая Компания подписала меморандум о сотрудничестве в проектах декарбонизации газовых сетей с Чешской газовой ассоциацией (ČPS).

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Двухстороннее соглашение направлено на развитие водородного и биометанового проектов РГК и совместного использования результатов исследований для модернизации и редизайна газораспределительных систем в Украине и Чехии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство РГК и Чешской газовой ассоциации направлено на адаптацию газовых сетей к новым видам энергии – водорода и биометана. Сотрудничество позволит подготовить газовую инфраструктуру к изменениям в энергетике и технологиях в рамках European Green Deal и интеграции с европейскими рынками.

"Для Украины важно стать частью European Green Deal. Европейское Энергетическое сообщество дало одну из самых высоких оценок потенциалу водородной энергетики Украины. Для его реализации необходима надежная и безопасная энергетическая инфраструктура, готовая к работе с синтетическими газами. Поэтому РГК инвестирует в разработку редизайна газовых сетей Украины – они должны стать эффективными и экологичными", – сказал Олег Никоноров, директор РГК.

Он напомнил, что компания создала пять специальных полигонов, где вместе с научным консорциумом РГК развивает свой водородный и биометановый проекты.

"Сотрудничество с чешскими коллегами на этом направлении расширит возможности по технической подготовке редизайна газовых систем по европейским стандартам, а также взаимной интеграции для развития чистой энергетики", – добавил Никоноров.

В свою очередь, в Чешской газовой ассоциации дали высокую оценку успешному развитию R&D программ РГК – водородного и биометанового проектов.

"Нам необходимо знать, какое влияние процесс закачки водорода окажет на работу счетчиков, клапанов и компрессоров, а также на сами трубопроводы, на возможное водородное охрупчивание. Тщательное тестирование позволит установить общеевропейские стандарты безопасной и надежной эксплуатации. Это исключит появление частичных решений и устранит возможные ограничения на трансграничную торговлю газом", – сказал председатель Совета Чешской газовой ассоциации Мартин Слабый.

По его словам, Чехия может предложить практический опыт по закачке биометана в газовую инфраструктуру, включая законодательную базу, а Украина имеет большой потенциал для крупномасштабного производства как биометана, так и "зеленого" водорода с использованием возобновляемой энергетики.

В пресс-службе подчеркнули, что совместная работа РГК и ČPS позволит повысить качество подготовки новых технических правил, а также разработку проектов редизайна газовых сетей.

"Наше партнерство подразумевает обмен всеми данными об использовании синтетических газов в газовой инфраструктуре и подготовку необходимых в этой связи технических правил для отрасли. Работа в тандеме. Это позволит сэкономить ценное время и финансовые ресурсы", - прокомментировала исполнительный директор Чешской газовой ассоциации Ленка Ковачовска.

Ранее сообщалось, что Секретариат Энергетического сообщества оценил R&D проект РГК по водороду как крупнейший из необходимых для перехода Украины к водородной энергетике.

Отметим, что Чешская газовая ассоциация (ČPS) – независимая ассоциация компаний и специалистов, работающих в газовой промышленности и смежных областях. Созданная в 1992 году, ČPS является продолжателем деятельности Чехословацкой ассоциацию газа и воды, учрежденной в 1919 году, которая в 1931 году стала соучредителем Международного газового союза.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы у операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, обслуживающие более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.