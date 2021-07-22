БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 284 14

Украина размещает евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина размещает евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина начала доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности дополнительного транша с погашением в 2029 году составлял 6,625%. В ходе сбора заявок Украине удалось снизить доходность, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,3-6,4%.

По данным собеседника агентства, спрос на еврооблигации страны на пике превышал $1,8 млрд, по финальной ставке он составил около $1,7 млрд.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Ранее, в апреле, Украина разместила еврооблигации на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
облігації (1477) євробонди (634)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Депозиты в Украине 2% в валюте, а они берут за границей под 7, 5% за границей,нет что бы дать заработать своему населению 3-4%, так они отдают иностранцам 7, 5% тем самым воруют 3,5% - 4 % ,а на сумме валютного долга 30 миллрд.$ это примерно 1, 1 миллрд. $ в год или 30 миллрд.грн., а на гривневых ОВГЗ там еще больше получается (ставка рефинанса 7, 5, а они берут под 13% - воруют 5, 5% да на сумме долга 1, 1 триллн.грн. 55 миллрд.грн.) итого коррупция составляет на разнице в % 85 миллрд.грн.так еще тем самым уведличивают отрицательноеивалютное сальда валютного баланса , что приведет в дальнейшем к девальвации и инфляции с последуйщими кризисами и нищете .
показати весь коментар
22.07.2021 15:03 Відповісти
+5
Чем больщше долгов - тем радостнее жыть!
показати весь коментар
22.07.2021 13:16 Відповісти
+5
До 29 года. Как удобно. Зешобла отдавать точно не будет.
показати весь коментар
22.07.2021 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чем больщше долгов - тем радостнее жыть!
показати весь коментар
22.07.2021 13:16 Відповісти
Депозиты в Украине 2% в валюте, а они берут за границей под 7, 5% за границей,нет что бы дать заработать своему населению 3-4%, так они отдают иностранцам 7, 5% тем самым воруют 3,5% - 4 % ,а на сумме валютного долга 30 миллрд.$ это примерно 1, 1 миллрд. $ в год или 30 миллрд.грн., а на гривневых ОВГЗ там еще больше получается (ставка рефинанса 7, 5, а они берут под 13% - воруют 5, 5% да на сумме долга 1, 1 триллн.грн. 55 миллрд.грн.) итого коррупция составляет на разнице в % 85 миллрд.грн.так еще тем самым уведличивают отрицательноеивалютное сальда валютного баланса , что приведет в дальнейшем к девальвации и инфляции с последуйщими кризисами и нищете .
показати весь коментар
22.07.2021 15:03 Відповісти
так ето местние банки и скупают
поетому деньги местного населения им ненужни
показати весь коментар
22.07.2021 18:29 Відповісти
Иностранцы не будут свои деньги в наши евробонды вкладывать. Слишком велик риск всё потерять. Это наши родные олигархи.
показати весь коментар
22.07.2021 21:59 Відповісти
В Приватбанке валютные депозиты под 0,01 % я не ошибся
показати весь коментар
23.07.2021 10:00 Відповісти
До 29 года. Как удобно. Зешобла отдавать точно не будет.
показати весь коментар
22.07.2021 21:04 Відповісти
6.3%-ну хоть тут перемога.
показати весь коментар
22.07.2021 21:44 Відповісти
3% годовых от МВФ Зелю не устраивают. Ему как миним 6%, а то и 11% устраивает.
показати весь коментар
22.07.2021 21:57 Відповісти
кончений клоун бере під любі відсотки аби хоч якось ще трохи протягнути. Максимум рік даю сраному Зеленському.
показати весь коментар
22.07.2021 23:42 Відповісти
Ща наши олигархи вытащать бабло из офшор и подзаработают чуток под видом иностранных инвесторов
показати весь коментар
23.07.2021 00:01 Відповісти
Это для них и делается
показати весь коментар
23.07.2021 09:34 Відповісти
зебилы, мля
показати весь коментар
23.07.2021 01:33 Відповісти
Що ж ви, ***** зелені, заганяєте наших дітей і внуків у боргову яму?
показати весь коментар
23.07.2021 09:18 Відповісти
пирамида ОВГЗ схлопнется в любой момент.
Доллары меньше чем по 30 не сдавать, держать оборону, за коммуналку не платить!
показати весь коментар
23.07.2021 11:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 