Украина размещает евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина начала доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности дополнительного транша с погашением в 2029 году составлял 6,625%. В ходе сбора заявок Украине удалось снизить доходность, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,3-6,4%.

По данным собеседника агентства, спрос на еврооблигации страны на пике превышал $1,8 млрд, по финальной ставке он составил около $1,7 млрд.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Ранее, в апреле, Украина разместила еврооблигации на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.