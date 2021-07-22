Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС продолжают бить рекорды

Средняя цена сжиженного газа 22 июля в сетях АЗС повысилась на 10 копеек – до 16,53 грн/л, что является новым рекордом за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 13-14 копеек – до 15,91-15,93 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 10 копеек – до 16,34 грн/л.

SUNOIL и Prime подняли цены на 81 и 85 копеек – до 16,35 и 16 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 3 и 25 копеек – до 16,44 и 16,30 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, "Автотранс", BVS и "Овис" подняли цены на 10-20 копеек.