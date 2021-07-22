АМКУ отменил разрешение на покупку Новинским доли Григоришина в "Харьковоблэнерго"

Антимонопольный комитет (АМКУ) отменил свое же решение от 28 января о предоставлении разрешения кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd Вадима Новинского на приобретение акций АО "Харьковоблэнерго", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение Комитет принял 22 июля.

Согласно сообщению, Комитет установил, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января №51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании Lovitia Investments Ltd (новое название компании Smart Holding (Cyprus) Ltd).

"При этом, в прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании Lovitia Investments Ltd на представительство интересов АО "Харьковоблэнерго" и предоставления им информации, предусмотренной требованиями положения о концентрации, в отношении АО "Харьковоблэнерго". Таким образом, вся информация, представленная в заявлении относительно АО "Харьковоблэнерго" не может считаться достоверной информацией", – сказано в сообщении.

Поскольку решение от 28 января 2021 № 51-р принято на основании анализа, в том числе, информации в отношении АО "Харьковоблэнерго", оно принято на основании недостоверной информации, отмечает АМКУ.

"Установление факта принятия Комитетом решения от 28 января №51-р на основании недостоверной информации об уполномоченных представителях участника концентрации и сведений о нем, что привело к принятию необоснованного решения, стало основанием для его отмены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 28 января АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт". Еще 65% "Харьковоблэнерго" принадлежит государству.

После этого кипрская Smart Holding (Сyprus) Ltd. Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" у Inter Growth Investments Limited (Кипр).

Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По состоянию на конец июня 2020 года собственником этого пакета акций стала Inter Growth Investments Limited.

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Напомним, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из конечных бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Вадиму Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".

В 2017 году группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.