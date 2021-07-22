Prozorro увеличила вознаграждения за найденные уязвимости в системе

Электронная система государственных закупок Prozorro увеличивает денежные вознаграждения за найденные в ней уязвимости.

Об этом сообщили в компании, передает AIN.UA.

Теперь вознаграждения для экспертов по кибербезопасности в программе поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty будут составлять от 8 400 до 28 000 грн.

В частности, за каждую уязвимость наивысшего уровня – Р1 багхантеры получат 28 тыс грн, за уязвимость уровня Р2 – 14 тыс грн, , а за уязвимость уровня Р3 – 8,4 тыс. грн;

При этом, уязвимости самого самых низких уровней Р4 и Р5 не вознаграждаются.

Изначально суммы вознаграждения были в десять раз меньше.

Отметим, что вознаграждения в этой программе запустили около года назад. За год ее работы 7 багхантеров нашли 68 уязвимостей, при этом 43 из них оказались не критическими.