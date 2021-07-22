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АРМА за полгода разыскало активов на 7,2 миллиарда

АРМА за полгода разыскало активов на 7,2 миллиарда

В первом полугодии 2021 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскало доли в статутных капиталах, ценных бумаг, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 7,2 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Кроме того, Агентство разыскало более 3,3 тыс. земельных участков, 2,3 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 276 единиц сельскохозяйственной техники, 52 автомобиля, 32 единицы водного и 3 единицы авиационного транспорта. Всего ведомство разыскало более 6,7 тыс. единиц имущества.

Всего за полгода АРМА получили 1 574 заявки от правоохранителей. Больше всего – от Национальной полиции – 574, органов прокуратуры – 347, Государственной фискальной службы – 255 и Государственного бюро расследований – 191. Еще 46 обращений было получено от иностранных и международных институций.

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Джерело:  АРМА
розшук (128) АРМА (445)


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