Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых, ужесточил монетарную политику

Правление Национального банка Украины (НБУ) 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, повышение учетной ставки необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления.

"В первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов", – отмечается в сообщении.

В частности, в июне потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше прогноза Нацбанка (9,2%).

"С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена ​​временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой – существенное усилилось фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% г/г и заметно превысила апрельский прогноз (6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий", – сказано в сообщении.

В итоге Нацбанк прогнозирует, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

Правление НБУ также приняло решение ужесточить монетарную политику через ряд дополнительных мер, а именно:

продолжить плановое сворачивание антикризисных мер;

установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне "учетная ставка + 1 п. п." при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня – при условии проведения процентного тендера;

уменьшить плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.

"Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий. В случае реализации дополнительных проинфляционных рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%", – сказано в сообщении НБУ.

Как сообщалось, 17 июня правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на то, что рост инфляции превысил прогноз. В то же время НБУ обещает постепенно свернуть программы долгосрочного рефинансирования с целью усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки.