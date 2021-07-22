Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в третий раз с начала года (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%, учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

При этом Нацбанк прогнозирует, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время представленная Нацбанком на брифинге диаграмма относительно прогнозов инфляции свидетельствует, что НБУ ожидает повышения инфляции до 11% в 2021 году, передает Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозу кривой ставки, регулятор ожидает замедления инфляции с возвращением к цели 5% во второй половине 2022 года. Указывается, что с вероятностью в 30% уровень инфляции ко второй половине 2022 года будет находиться в пределах 4-7,5%.

В целом Нацбанк констатирует, что в первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов. В частности, в июне потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше прогноза Нацбанка (9,2%).

"С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена ​​временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой – существенное усилилось фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% г/г и заметно превысила апрельский прогноз (6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий", – сказано в сообщении.

В будущем НБУ прогнозирует, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

"Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления. В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне", – сказано в сообщении.

При этом Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8% с дальнейшим ростом на 4% в 2022-2023 годах.

Нацбанк также ожидает, что текущий счет в 2021 году вернется к незначительному дефициту на уровне 0,4% ВВП. В 2022-2023 годах дефицит текущего счета значительно расширится в результате дальнейшего роста внутреннего спроса на фоне худших условий торговли.

Основным предположением макропрогноза по-прежнему остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику", – подчеркивают в НБУ.

Ключевыми рисками для макропрогноза НБУ указывает усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и более существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире. Актуальными также остаются другие риски проинфляционная характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

Как сообщалось, правление Национального банка 22 июля приняло решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а также ужесточить монетарную политику через ряд дополнительных мер.

Напомним, в апреле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

Перед этим, в январе, Национальный банк ухудшил прогноз роста инфляции в 2021 году с 6,5% до 7%.