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Кабмин выделил 106 миллионов на восстановление авиатранспорта спасателей

Кабмин выделил 106 миллионов на восстановление авиатранспорта спасателей

Кабинет министров выделил 106 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для восстановления техники, которая используется в ликвидации чрезвычайных ситуаций и других заданий гражданской защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Правительство постоянно принимает меры по предупреждению угроз жизни граждан Украины и обеспечению охраны окружающей среды. Для ликвидации масштабных пожаров и наводнений, а также выполнения задач по гуманитарной помощи. Для правительства крайне важно поддерживать авиационную технику ГСЧС в исправном состоянии ", - отметил глава ведомства Алексей Любченко.

Отмечается, что средства будут направлены на восстановление 7 самолетов и 12 вертолетов, которые на данный момент пребывают в неисправном виде.

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Джерело:  Минэкономики
авіація (2256) Кабмін (7806) Мінекономрозвитку (2017) ДСНС (156)


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