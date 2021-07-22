Кабмин выделил 106 миллионов на восстановление авиатранспорта спасателей

Кабинет министров выделил 106 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для восстановления техники, которая используется в ликвидации чрезвычайных ситуаций и других заданий гражданской защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Правительство постоянно принимает меры по предупреждению угроз жизни граждан Украины и обеспечению охраны окружающей среды. Для ликвидации масштабных пожаров и наводнений, а также выполнения задач по гуманитарной помощи. Для правительства крайне важно поддерживать авиационную технику ГСЧС в исправном состоянии ", - отметил глава ведомства Алексей Любченко.

Отмечается, что средства будут направлены на восстановление 7 самолетов и 12 вертолетов, которые на данный момент пребывают в неисправном виде.