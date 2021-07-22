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СБУ разоблачила мэра на вымогательстве взяток при приватизации земли

СБУ разоблачила мэра на вымогательстве взяток при приватизации земли

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции одного из городских голов в Кировоградской области. Чиновник наладил схему получения взяток за несоздание искусственных препятствий при приватизации земли.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для сокрытия противоправной деятельности мэр "предлагал" перечислять деньги на подконтрольную коммерческую структуру.

"По предварительным данным следствия, чиновник организовал механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей, в том числе предпринимателей. За разные суммы он "гарантировал" содействие в беспрепятственной передаче в частную собственность земли коммунальной собственности для ведения хозяйственной деятельности", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали городского голову на рабочем месте после перечисления очередной взятки. Ранее был задокументирован факт получения должностным лицом первой части неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Автор: 

Джерело:  СБУ
хабар (513) земля (869) приватизація (1358) СБУ (1548)


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