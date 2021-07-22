Рост в промышленности замедлился в июне до 1,1%, – Госстат

Рост промышленного производства в Украине в июне 2021 года в годовом выражении замедлился до 1,1% с 5,4% по итогам мая.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в июне составил 0,7%.

В то же время по сравнению с маем промышленное производство в июне осталось на том же уровне, а с учетом сезонной корректировки – снизилось на 0,7%.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в июне 2021 года к июню 2020 года зафиксирован рост на 2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован спад на 5,5%.

При этом по итогам первого полугодия 2021 года, в январе-июне, рост промпроизводства составил 2,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, рост промышленного производства в Украине в мае 2021 года в годовом выражении замедлился до 5,4% с 13% по итогам апреля.

При этом в январе-мае рост промпроизводства составил 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.