"Укрзализныця" вновь начала обсуждать сотрудничество с Deutsche Bahn

Руководство "Укрзализныци" провело серию встреч с представителями немецкой DB Engineering&Consulting GmbH.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по ряду направлений.

В частности, немецкие железнодорожники ознакомились с работой пассажирских депо "Укрзализныци" и филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця". В рамках визита на объекты были рассмотрены вопросы по совершенствованию сервисов и в целом вертикали пассажирских перевозок.

Кроме того, стороны обсудили возможное сотрудничество во время механизмов воплощения PSO-контрактов, вопросы тарифа на доступ к инфраструктуре, налаживание транспортной аналитики и использование соответствующих IT-решений, разработки технического задания на подвижной состав и тому подобное.

DB Engineering & Consulting (DB E&C) – международная инжиниринговая и консалтинговая компания Deutsche Bahn, которая оказывает консультативные услуги по внедрению инфраструктурных проектов в Германии и во всем мире.

Как сообщалось, 5 февраля 2020 года "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци". Планировалось, что с 2021 года компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления.

Конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями планировалось согласовать в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве.

Однако в апреле того же года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что вопрос сотрудничества "Укрзализныци" и Deutsche Bahn в плане оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок.