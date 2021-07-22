В Киеве открыли здание Центрального автовокзала после реконструкции. ФОТО

В Киеве в четверг, 22 июля, после реконструкции открылся Центральный автовокзал.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, здание автовокзала модернизировали впервые за 60 лет с момента его открытия.

Размер инвестиций составил более 120 млн грн. После обновления в транспортном хабе появились современные залы ожидания, комната матери и ребенка, эскалаторы и пандусы для маломобильных групп населения. Кроме того, были отреставрированы мозаичные панно.

Обновленный автовокзал рассчитан на 7 тыс. пассажиров в день, автобусные рейсы отсюда отправляются почти во все областные центры и соседние страны.

После модификации вдвое увеличилось количество платформ, а билеты на рейсы можно забронировать и выкупить онлайн.

С 1 октября доступ к перрону будет открываться после считывания QR-кода пассажирского билета.

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Как сообщалось, в 2020 году Фонд государственного имущества продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" фирме ООО "Бастион-групп" за 230 млн грн.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, владельцем и конечным бенефициаром ООО "Бастион-групп" является Владимир Ивчун.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, в Киевской области – минимум на 15 лет.

Кроме того, инвестор должен погасить задолженность по заработной плате в течение шести месяцев, не допустить увольнения сотрудников, соблюдать коллективный договор.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.