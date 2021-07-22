"Укрзализныця" отремонтировала 7 пассажирских вагонов для поезда "Интерсити"

"Укрзализныця" завершила капитально-восстановительный ремонт с продлением срока эксплуатации 7 пассажирских вагонов. Все ремонтные работы выполнены на собственных мощностях производственных подразделений "Укрзализныци" в Бахмаче и Каховке. Уже со следующей недели вагоны пополнят состав пассажирского поезда "Интерсити" №738/737, курсирующий по маршруту Киев-Запорожье.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Вагоны-трансформеры оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, регулирования температуры отдельно в каждом купе, кнопкой вызова проводника и индикатором занятости туалета, а также информационными мониторами внутри купе, которые показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочее.

В каждом купе есть две розетки с USB-портами. Кроме этого, изменения претерпели уборные: теперь в вагонах установлены вакуумные туалеты, большое зеркало и обновлена система подачи воды.

Срок выполнения ремонта каждого такого вагона - около трех месяцев, а стоимость работ - почти 16 млн грн, что фактически вдвое дешевле покупки нового вагона. Кроме этого, Укрзализныця продолжает применять усовершенствованные требования к производителям и поставщикам оборудования. Так, гарантия на отдельное оборудование сторонних производителей составляет два года с даты ввода в эксплуатацию.

В ближайшие несколько месяцев планируется отремонтировать еще 24 пассажирских вагона, а всего в 2021 году - выполнить капитально-восстановительный ремонт 50 вагонов.

Ранее "Укрзализныця" завершила модернизацию пригородного поезда и сделала его инклюзивным. Новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, к тому же все указатели нанесены шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде заменили ряд систем и деталей интерьера.