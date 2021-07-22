"Метинвест" выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе. ФОТО

Группа "Метинвест" реализует ряд городских проектов в Мариуполе, среди которых – реконструкция парка имени Гурова в Кальмиусском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста", передает УНИАН.

Как сообщается, проект финансируется из областного и городского бюджетов при инвестиционной поддержке группы. Компания направила 58 млн грн на обновление зоны отдыха.

В частности, в мае восстановили самый крупный парк Мариуполя, открыв "зону барбекю". Теперь здесь местные жители устраивают пикники и отдыхают.

Как отметил гендиректор меткомбината им. Ильича Тарас Шевченко, теперь металлурги с семьями смогут проводить в парке свой досуг.

В 2020 году "Метинвест" направил на создание парка более 18 млн грн: за эти средства, в частности, оборудовали комнату матери и ребенка, обустроили стоянку для авто отдыхающих.

"Теперь работы продолжаться в верхней части парка – ведется прокладка коммуникаций, высаживаются растения, планируются дорожки", – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, отметив важность финансовой помощи "Метинвеста".

По его словам, в планах – сделать из парка Гурова дендропарк с густой растительностью и большой прогулочной зоной.

В свою очередь гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что после реконструкции парк Гурова станет местом семейного отдыха европейского уровня. По его словам, здесь появятся новые игровые зоны для детей и подростков, фонтанный комплекс, декоративное освещение, современная сцена и помещение для артистов.

"Мы уже видим результат, часть парка полностью обновлена и стала любимым местом горожан", – сказал Рыженков.