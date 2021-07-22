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Новини
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"Метинвест" выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе. ФОТО

Группа "Метинвест" реализует ряд городских проектов в Мариуполе, среди которых – реконструкция парка имени Гурова в Кальмиусском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста", передает УНИАН.

Как сообщается, проект финансируется из областного и городского бюджетов при инвестиционной поддержке группы. Компания направила 58 млн грн на обновление зоны отдыха.

В частности, в мае восстановили самый крупный парк Мариуполя, открыв "зону барбекю". Теперь здесь местные жители устраивают пикники и отдыхают.

Метинвест выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе 01

Как отметил гендиректор меткомбината им. Ильича Тарас Шевченко, теперь металлурги с семьями смогут проводить в парке свой досуг.

В 2020 году "Метинвест" направил на создание парка более 18 млн грн: за эти средства, в частности, оборудовали комнату матери и ребенка, обустроили стоянку для авто отдыхающих.

"Теперь работы продолжаться в верхней части парка – ведется прокладка коммуникаций, высаживаются растения, планируются дорожки", – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, отметив важность финансовой помощи "Метинвеста".

По его словам, в планах – сделать из парка Гурова дендропарк с густой растительностью и большой прогулочной зоной.

Метинвест выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе 02

В свою очередь гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что после реконструкции парк Гурова станет местом семейного отдыха европейского уровня. По его словам, здесь появятся новые игровые зоны для детей и подростков, фонтанный комплекс, декоративное освещение, современная сцена и помещение для артистов.

"Мы уже видим результат, часть парка полностью обновлена и стала любимым местом горожан", – сказал Рыженков.

Метинвест выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе 03

Автор: 

Джерело:  УНИАН
парк (46) реконструкція (252) Метінвест (780) Новини компаній (3421)


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Топ коментарі
+2
Ну да, ПАП кислородные концентраторы и тепловизоры покупает, а РЛА плитку и травку. Логично, чо.
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22.07.2021 17:58 Відповісти
+2
Только за прошлый год рыжый нагрелся на лохах, которые живут в Украине на 5 млрд баксов, а теперь оно подачку дает на $2млн. Мразь!
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22.07.2021 18:22 Відповісти
+2
Я тілька за, аби кожне місто України виглядало файніше, незалежно від географії.
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22.07.2021 19:35 Відповісти
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Ну да, ПАП кислородные концентраторы и тепловизоры покупает, а РЛА плитку и травку. Логично, чо.
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22.07.2021 17:58 Відповісти
Ну не може ж Ахметов везти і в дирляндію і в ЗСУ.
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22.07.2021 18:03 Відповісти
Ну в принципі і це нормально, цікаво, скількох металургів туди пустять.
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22.07.2021 18:01 Відповісти
вход будет свободный, посмотрите в сети полно фото видео материалов. От себя скажу- коммунальный транспорт новый, автобусы, троллейбусы, приличные трамваи. Чисто
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22.07.2021 18:59 Відповісти
Я тілька за, аби кожне місто України виглядало файніше, незалежно від географії.
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22.07.2021 19:35 Відповісти
от мёртвого осла уши - классический отмыв баблища ...
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22.07.2021 18:02 Відповісти
Навряд, Метінвест це приватна структура, а не бюджетна, втоплять в тазику.
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22.07.2021 18:04 Відповісти
Вы не правы, это политика. Мариуполь с 14-го года противопоставляют Донецку, который орки раграбили. Город сильно преобразился. Киевского мэра надо возить на экскурсию, показывать, как надо работать.
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22.07.2021 18:57 Відповісти
гудок ахмєтовіч вкрав на мільйон, подарив копійку.
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22.07.2021 18:04 Відповісти
А до нас припхав якір з крабовими клешнями від металургів Маріуполя. Пам"ятайте"Метинвест" выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе - Цензор.НЕТ 2055"Метинвест" выделил 58 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе - Цензор.НЕТ 5259 про Ахметку.
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22.07.2021 18:20 Відповісти
Только за прошлый год рыжый нагрелся на лохах, которые живут в Украине на 5 млрд баксов, а теперь оно подачку дает на $2млн. Мразь!
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22.07.2021 18:22 Відповісти
Я как житель Приморск района Мариуполя должен сказать т5м, кто не живет здесь. Не верьте ботам, которые накручивают комментарии в пользу вора мэра Мариуполя. Все это сказки, что город преобрадается, строится итп. На спмом деле Бойченко зарабатывает на укладке плитки, строительстве фонанов по 40 млн стоимостью итп. Все подряды отдаюися одним и тем же фирмам, которые принадлежат окружению мэра и его семье. А попробуйте бизнес вести в Мариуполе, пока горсовету конверт не занесешь, тебе ни одно разрешение на торг точку не дадут. Пожтому хватит врать.
А метинвест уничиожает экологию Украины, спросите люього мариупольца , как нам тут дышится
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22.07.2021 20:25 Відповісти
Когда уже сдохнет эта мразина Ахметов ? Сколько можно обирать страну ?
А потом пиариться на копеечных подачках - это всё ЛЮДСКИЕ ДЕНЬГИ !
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22.07.2021 21:36 Відповісти

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