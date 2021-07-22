Антимонопольный комитет оштрафовал крупного производителя сахара на 68 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Радеховский сахар" на 68 млн грн за приобретение в 2017 году нескольких сахарных заводов без необходимого разрешения.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, штраф вынесен по итогам рассмотрения трех дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, которые были открыты после анализа информации, размещенной в СМИ.

В ходе расследования первого дела, АМКУ установил, что после завершения сезона сахароварения 2016 года ООО "Радеховский сахар" приобрело контроль над активами Хоростковского сахарного завода, что позволяло компании нарастить присутствие на рынках сахара и переработки сахарной свеклы.

При этом такое приобретение было осуществлено без получения разрешения АМКУ, поскольку по версии субъекта хозяйствования приобретенные активы не обеспечивали полный цикл производства сахара (в составе приобретенного имущества отсутствовала свеклорезка).

Однако ходе расследования дела было установлено, что свеклорезка находилась на одной территории с другими активами сахарного завода и была подключена к единому циклу, хотя и принадлежала третьему лицу, а стоимость свеклорезки составляла менее 1% стоимости активов Хоростковского сахарного завода.

Кроме этого, АМКУ обнаружил, что "Радеховский сахар" заключил соглашения с фермерскими хозяйствами на посев сахарной свеклы, что свидетельствует о намерении использовать приобретенные активы для производства сахара и переработки сахарной свеклы в ближайший сезон сахароварения.

В итоге АМКУ пришел к выводу, что приобретенные активы Хоростковского сахарного завода составляли действующий бизнес, а значит признаются концентрацией в понимании статьи 1 и 22 закона "О защите экономической конкуренции". Кроме того, финансовые показатели участников концентрации также превышали пороговые значения, при которых необходимо получить разрешение на концентрацию от АМКУ.

Кроме того, АМКУ пришел к выводу, что декларируя принадлежность указанной свеклорезки третьему лицу, ООО "Радеховский сахар" осуществляло попытки избежать необходимости согласовывать покупку сахарного завода с Антимонопольным комитетом.

"Поэтому действия ООО "Радеховский сахар" Комитетом признано нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. На ответчика наложен штраф в размере 68 млн грн. Вместе с тем следует отметить, что данная концентрация не привела к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Следовательно, ответчик мог бы избежать штрафных санкций, в условиях своевременного получения разрешения на концентрацию в АМКУ", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в апреле АМКУ открыл дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного), заподозрив компании в ценовом сговоре.

По оценке Комитета, совокупная доля Группы "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.