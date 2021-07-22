Госэкоинспекция насчитала 200 миллионов убытков в сфере защиты земель за полгода

В течение шести месяцев 2021 года Госэкоинспекция рассчитала 196,6 млн грн убытков за нарушения в сфере защиты земель. Это наибольшая сумма среди других направлений, в которых ГЭИ осуществляет экологический контроль.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

Среди нарушений, которые фиксировала инспекция, – загрязнение земель токсичными веществами, распашка прибрежно-защитных полос, а также самая острая для Украины проблема – засорение территорий отходами.

"Так, за полгода из-за нарушений в сфере обращения с отходами и химическими веществами инспекцией было составлено наибольшее количество административных протоколов - почти 8 тыс. В частности, часто обнаруживаем, что территориальные общины не осуществили разработку Схем санитарной очистки населенных пунктов. Отсутствие этого документа приводит к неурегулированности обращения с отходами, засорению земель и их загрязнению опасными веществами. Как результат – ГЭИ начисляет убытки органам местного самоуправления, которые должны возмещать их за счет местных бюджетов", – отметил Малеваный.

Он привел один из наиболее показательных случаев – бездействие Барышевского поселкового совета, в рамках которого было выявлено засорение территории и рассчитано 9 млн грн убытков. По данному факту было открыто Уголовное производство по статьям 239 "Загрязнение или порча земель" и 441 "Экоцид" Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 6,5 млн гектаров почв в Украине являются деградированными и непригодными для ведения сельского хозяйства. Одна из причин – именно массовые экологические нарушения", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственном экологическом контроле". Законопроект призван определить основные принципы и порядок осуществления государственного экологического контроля, полномочия органов государственного экологического контроля и ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды.