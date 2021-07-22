В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом. ФОТО
В Мариуполе при поддержке группы "Метинвест" продолжается строительство первого в Украине многоквартирного жилого дома, который планируют заселить в 2022 году. Сейчас возводят первый этаж.
Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста", который бесплатно предоставит более 400 тонн металла для строительства, передает УНИАН.
Как сообщается, общие инвестиции в проект составят более 120 млн грн.
По словам гендиректора меткомбината "Азовсталь" Энвера Цкитишвили, этот дом будет надежным и энергоэффективным, он строится по уникальной технологии: стальной каркас можно легко усилить и реконструировать. Кроме того, проектный срок эксплуатации здания составляет более 100 лет.
Проект совместный: финансирование выделяет город, государство и группа "Метинвест".
Планируется, что это будет яркий в плане цветового решения восьмиэтажный дом с самым высоким уровнем энергоэффективности (А+++), его площадь составит более 7 тыс. кв. м, в нем будет 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир.
"Это уникальный проект в сфере стального строительства в не только в Мариуполе, но и в Украине", – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
По его словам, обеспечение жильем позволит привлечь в Мариуполь специалистов, необходимых металлургическим предприятиям.
В декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке "Метинвеста" в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Главным условием конкурса была разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.
Из украинской стали сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали "Метинвеста" защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле.
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Разобрал корейскую стиралку - дренажное отверстие в нише под сальник выполнено.. дрелью, от которой остались заусенцы и сальник из-за этого не держит воду. Корейские телевизоры - та же шняга - 5 лет и сгорает к ипеням процессор, сервис посылает на юх - запчасти сняты с производства, а корейские авто это вообще за гранью - через 100 тыс пробега умирает мотор или через 10 лет сгнивает насквозь кузов.
никакой доп антикор обработки (как с завода)
там полная оцинковка
ни единого "рыжика"
краска потускнела конечно - но в общем состояние ЛКП близко к идеальному
пробег не запредельный для такого возраста(чуть более 100 т)
что я делаю не так ?
Кто это написал ?
Если нифига оно не сгнивает
про Дэу ничего не скажу - а сколько того Дэу В процентах ?
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Значит зимой снега нет, и вообще сухой климат, поэтому и рыжиков нет.
Даже если она исправна - там все забито плесенью и наростами от порошка (дорогие порошки тоже дают наросты)
7-8 лет и стиралку надо менять ПО ЛЮБОМУ
теперь о СИДе: 13 лет и 110 тыс -
да пробег невелик (я так сразу и написал)
но для коррозии кузова пробег не важен (именно о гниении кузова и начали разговор)
машина паркуется под открытым небом
на стоянке под домом
Про СИД - чем больше пробег, тем больше на машине сколов как по верху так и по низу, чем больше сколов тем больше рыжиков, здесь прямая связь. Моей машине 5 лет, пробег 24тыс, так она тупо новая, даже запах новой машины ещё внутри, "на днях" делал антикор по днищу чисто из самоуспокоения т.к. знаю, что они гниют - голый метал весь вроде вчера с завода, ни намека. Что дальше? Всё зависит от условий эксплуатации и региона эксплуатации!
У меня два телека LG, одному 21 год, другому 8 лет - работают как часы, даже подсветка не села. На прошлой работе была Хюндай Соната 3-го поколения рестайл. Ее с Киева забрали с пробегом 250 тыс и у нас насиловали несколько лет, потом опять продали. Так что не
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Я и сравниваю - украинец-"рукожоп" Королёв первый в мире запустил человека в космос.
Вот тебе яркий пример украинских рукожопов.
Это для 100- этажных зданий и выше. А 8 этажей не представляют никакой сложности. Металлический каркас будет создавать магнитное поле, что скажется на здоровье людей.
Это эксперимент ? По каркасу можно передавать вибрации разной частоты и смотреть как будут вести себя
подопытные кроликижильцы. Ахметов развлекается.
Скажи про таке на Заході, вони пальцем у скроні крутити почнуть.
А тут барін ахмєтов соізволіл крєпостним дом побудувати
Давным давно, Папай тоже себе дом построил из железа, когда деревянный термиты сожрали)