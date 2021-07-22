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В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом. ФОТО

В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом. ФОТО

В Мариуполе при поддержке группы "Метинвест" продолжается строительство первого в Украине многоквартирного жилого дома, который планируют заселить в 2022 году. Сейчас возводят первый этаж.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста", который бесплатно предоставит более 400 тонн металла для строительства, передает УНИАН.

Как сообщается, общие инвестиции в проект составят более 120 млн грн.

По словам гендиректора меткомбината "Азовсталь" Энвера Цкитишвили, этот дом будет надежным и энергоэффективным, он строится по уникальной технологии: стальной каркас можно легко усилить и реконструировать. Кроме того, проектный срок эксплуатации здания составляет более 100 лет.

Проект совместный: финансирование выделяет город, государство и группа "Метинвест".

Планируется, что это будет яркий в плане цветового решения восьмиэтажный дом с самым высоким уровнем энергоэффективности (А+++), его площадь составит более 7 тыс. кв. м, в нем будет 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир.

"Это уникальный проект в сфере стального строительства в не только в Мариуполе, но и в Украине", – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, обеспечение жильем позволит привлечь в Мариуполь специалистов, необходимых металлургическим предприятиям.

В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом 01

В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом 02
В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом 03

В декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке "Метинвеста" в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Главным условием конкурса была разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.

Из украинской стали сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали "Метинвеста" защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле.

Автор: 

Джерело:  УНИАН
Маріуполь (261) будівництво (2236) Метінвест (780) Новини компаній (3421)


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Топ коментарі
+11
Тебя не сильно удивит тот факт что небоскрёбы на Манхъеттене тоже стальные?
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22.07.2021 19:59 Відповісти
+10
Рукожопы у тебя на на расее, а температурный коэффициент расширения везде одинаковый.
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22.07.2021 20:31 Відповісти
+8
Стесняюсь спросить, Вы термист? Ни арматура ни швелера и прочий прокат не проходят термообработку, отпуститься может только закаленная сталь.Так что пальцем в небо.
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22.07.2021 20:41 Відповісти
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Це жарт?
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22.07.2021 19:52 Відповісти
В чому унікальність технології?
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22.07.2021 19:53 Відповісти
в том что при пожаре в одной из квартир нужно будет разобрать и перемонтировать отпущенный огнём металл, а это разборка чуть ли не всего здания.
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22.07.2021 19:57 Відповісти
Стесняюсь спросить, Вы термист? Ни арматура ни швелера и прочий прокат не проходят термообработку, отпуститься может только закаленная сталь.Так что пальцем в небо.
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22.07.2021 20:41 Відповісти
Дядя, не смеши народ, швеллер бывает горячекатанный и холоднокатанный. Прочность разная, на стройках идёт как правило горячекатанный профиль. После отпуска в пожаре такой швеллер запрещено использовать в строительстве, так как прочность горячекатанной стали после разогрева в огне становится ниже. А вообще почитай матчасть про теракт 11 сентября.
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22.07.2021 21:54 Відповісти
Это где арматура без термообработки?
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23.07.2021 00:56 Відповісти
при пожежі через 30 хв цей будинок стане братською могилою
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22.07.2021 21:56 Відповісти
Чому? Різниця між цегляним та таким у тому, що у каркасному відсутні опорні стіни (там опорні колони), що дає можливість більш гнучкому плануванню етажів. Але він дорожчий. В тому ж Сінгапурі багато житлових висотних будинків з 20+ етажами. Вони або виливні, або каркасні. І пожежі там трапляються.
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23.07.2021 13:12 Відповісти
Ні це нажаль не жарт. У китайців подібна ахінея є - на ютубі є відео BUILDING TEN STOREYS IN ONE DAY.
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22.07.2021 20:26 Відповісти
Ты идиот?
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23.07.2021 07:35 Відповісти
А физика - летом там жара, сталь нагревается и расширяется. А температура при нагреве - там хрен, кто выживет, разве, шо тараканы.
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22.07.2021 19:56 Відповісти
Тебя не сильно удивит тот факт что небоскрёбы на Манхъеттене тоже стальные?
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22.07.2021 19:59 Відповісти
Нет, вообще не удивило. Одно дело америкосы, другое наши рукожопы.
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22.07.2021 20:06 Відповісти
Рукожопы у тебя на на расее, а температурный коэффициент расширения везде одинаковый.
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22.07.2021 20:31 Відповісти
Гибсон, посмотри на наши дороги, а наши городские водопроводы, а ниши машины......, причём здесь раша, я живу в Украине и рукожопых украинцев вижу каждый день. Могу сравнивать и с Канадой, и с Эмиратами, и с Кореей.
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22.07.2021 21:06 Відповісти
У нас на ОТГ дороги нормальные, водопровод по улице весь заменян на пластиковый, везде ночью горит свет, а ты если живёшь на хуторе среди ослов, то кто тебе виноват.
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22.07.2021 21:35 Відповісти
и с Кореей.

==
Разобрал корейскую стиралку - дренажное отверстие в нише под сальник выполнено.. дрелью, от которой остались заусенцы и сальник из-за этого не держит воду. Корейские телевизоры - та же шняга - 5 лет и сгорает к ипеням процессор, сервис посылает на юх - запчасти сняты с производства, а корейские авто это вообще за гранью - через 100 тыс пробега умирает мотор или через 10 лет сгнивает насквозь кузов.
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22.07.2021 21:40 Відповісти
13 лет КИА СИД
никакой доп антикор обработки (как с завода)
там полная оцинковка
ни единого "рыжика"
краска потускнела конечно - но в общем состояние ЛКП близко к идеальному
пробег не запредельный для такого возраста(чуть более 100 т)
что я делаю не так ?
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23.07.2021 08:39 Відповісти
у меня тоже оцинкованое авто и при чём тут это?
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23.07.2021 09:30 Відповісти
через 10 лет сгнивает насквозь кузов.

Кто это написал ?
Если нифига оно не сгнивает
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23.07.2021 10:15 Відповісти
неоцинкованый сгнивает.
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23.07.2021 11:49 Відповісти
Неоцинковані сітроени не сгнивають?
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23.07.2021 12:54 Відповісти
какаяразніца?
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23.07.2021 13:17 Відповісти
Так Киа с Хюндаем все цинкуют
про Дэу ничего не скажу - а сколько того Дэу В процентах ?
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23.07.2021 13:18 Відповісти
Как дети малые - на каком лыжном заводе сделана стиралка? На Рашке? Для рашки? Пост совку норм...Запомни на есть две большие разницы - приведу пример Японии - есть Япония для внутреннего рынка и для прочих 3 х стран....Это в сша могут отозвать машины из продаж при выявлении дефекта... Потом их дешевле будет просто типа утопить перевернув на пароходе....А битки из сша автоклавом ввозить в Украину
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23.07.2021 13:55 Відповісти
Неважно - узлы идут из кореи.
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23.07.2021 14:01 Відповісти
Ага))детали)))) Погуглм видео как собирали на России молотком детали....даж тоета уже не та
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24.07.2021 02:16 Відповісти
На корейцах от оцинковки одно название, причём не может быть не полная (днище , пороги и низ дверей) и холодным методом. После такой "цинковки" на месте повреждения лкп через несколько лет идёт ржавчина. Поэтому гарантия на кузов - всего 6 лет, в отличие от 12 летней фордовской, где горячая цинковка и толщина цинка соответсвует норме.Я могу показать кусок кузова на форде, где краска и грунт были счёсаны 10 лет назад, виден голый металл. Никакой коррозии нет.
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23.07.2021 14:01 Відповісти
ни единого "рыжика"

==
Значит зимой снега нет, и вообще сухой климат, поэтому и рыжиков нет.
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23.07.2021 15:28 Відповісти
ну вот самже и ответил. В сухом теплом климате, темболее если это не большой город - от чего машине ржаветь? Если жить в Киеве и постоянно кататься зимой, или жить на берегу моря - будет ржаветь даже то, что не должно!
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23.07.2021 18:08 Відповісти
на сколько киа сид устойчив к коррозии можно понять забив пару слов в гугл.... а 100тыс за 13 лет это не тот пробег и не та эксплуатация дабы делать какие-то выводы, небойсь ещё и в гараже стоит и зимы не видел? Себя толкьо обманывать не нужно. А по поводу стиралок, простой пример: у нас полно к примеру бош вертикалок компактных, зайди на сайт бош официальный и найди там эти модели, их НЕТ, а нет их потому, что они производятся исключительно для стран третьего мира где люди живут в скворечниках. Настоящий бош стоит денег, если покупаешь настоящий - будет работать и служить десятилетия, елси берешь турецкий иои рушный - через 2 года поржавел или сломался и куча нытья "вот раньше было лучше а сейчас маркетинг". Сравни Honda Legend для Японии и Acura RLX для США, вроде одно и тоже но между ними небо и земля по качеству, к сожалению.
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23.07.2021 17:06 Відповісти
кому нужна стиралка на десятилетия ???
Даже если она исправна - там все забито плесенью и наростами от порошка (дорогие порошки тоже дают наросты)
7-8 лет и стиралку надо менять ПО ЛЮБОМУ
теперь о СИДе: 13 лет и 110 тыс -
да пробег невелик (я так сразу и написал)
но для коррозии кузова пробег не важен (именно о гниении кузова и начали разговор)
машина паркуется под открытым небом
на стоянке под домом
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23.07.2021 17:35 Відповісти
я не знаю, что ты там себе покупаешь и как пользуешься, но у меня топовый бош 7 или 8 серия (не помню уже) немка и которой уже точно 7 полных лет и она работает КАЖДЫЙ ДЕНЬ (без преувеличения), два мелких ребенка с разницей в 4 года, она как новая внутри и по работе, не знаю о чем ты))) запускай хотябы иногда функции самоочистки (есть такая программа у нормальных машин). Для посудомойки например есть жидкость "финиш" для очистки которую нужно делать раз в год "от запахов", я иногда покупаю если не забываю, но т.к. она постоянно работает - запахов нет. Кстати посудомойке тоже лет 7 и всё, что с ней произошло - растрескалась нижняя уплотняющая резинка, посудомойка работает каждый день без остановки. Не мели в общем бреда про "7-8 лет и замена", если конечно ты не покупаешь по 2 копейки турецкую\расейскую технику - возможно, здесь не знаю. А что мне менять если техника работает и как новая, объясни?

Про СИД - чем больше пробег, тем больше на машине сколов как по верху так и по низу, чем больше сколов тем больше рыжиков, здесь прямая связь. Моей машине 5 лет, пробег 24тыс, так она тупо новая, даже запах новой машины ещё внутри, "на днях" делал антикор по днищу чисто из самоуспокоения т.к. знаю, что они гниют - голый метал весь вроде вчера с завода, ни намека. Что дальше? Всё зависит от условий эксплуатации и региона эксплуатации!
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23.07.2021 18:03 Відповісти
В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом - Цензор.НЕТ 9386В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом - Цензор.НЕТ 9608
У меня два телека LG, одному 21 год, другому 8 лет - работают как часы, даже подсветка не села. На прошлой работе была Хюндай Соната 3-го поколения рестайл. Ее с Киева забрали с пробегом 250 тыс и у нас насиловали несколько лет, потом опять продали. Так что не
В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом - Цензор.НЕТ 3669
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23.07.2021 08:54 Відповісти
это как повезёт - фифти фифти, процессоры райзен раньше так же работали - один сгорел, другой 10 лет пашет.
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23.07.2021 09:29 Відповісти
. А можеш пояснити як у тебе райзен 10 років? Якщо офіційний продаж райзен почався тільки у лютому 2017 року.
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23.07.2021 12:59 Відповісти
Поясняю.Есть вино "Вилла Крым". Продаётся сравнительно недавно. Бодяжат его те же хлопцы, которые бодяжили 10-15 лет назад "Золотая амфора". Со временем из-за похабного качества "Золотую амфору " перебрендировали а ".Вилла Крым". Но суть качества не изменилась. Вывод - "Вилла Крым" это бодяга с десятилетней похабной историей. Надеюсь ты адекватен и не будешь упираться рогом, признав что АМД и Райзен(1969г.) это одно и то же.
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23.07.2021 13:15 Відповісти
да не фифти-фифти, как ты к технике относишься, как ухаживаешь - так оно и работает. Если тебя не кормить (или кормить с помойки), долго проживешь? Прямая аналогия.
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23.07.2021 18:10 Відповісти
За процессором не ухадивают
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02.08.2021 22:55 Відповісти
Могу сравнивать и с Канадой, и с Эмиратами,

==
Я и сравниваю - украинец-"рукожоп" Королёв первый в мире запустил человека в космос.
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22.07.2021 21:43 Відповісти
украинец Королев первый в мире запустил кацапа в космос
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22.07.2021 22:17 Відповісти
замість собакі
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23.07.2021 07:19 Відповісти
саме так!
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23.07.2021 09:09 Відповісти
украинец Королев первый в мире запустил собаку кацапа в космос
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23.07.2021 09:30 Відповісти
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23.07.2021 12:05 Відповісти
предлагаю абсолютно политкорректній и нейтральній вариант - украинец Королёвв первый в мире запустил собаку русского в космос. Ukrainian Korolev was the first in the world tо trew a dog Russian`s into space.
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23.07.2021 13:22 Відповісти
не. он запустил 2 собаки в космос, просто одна их них была другой породы - прямоходячая.
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23.07.2021 18:04 Відповісти
В Николаевской области во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.Источник: https://censor.net/ru/n3278715

Вот тебе яркий пример украинских рукожопов.
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23.07.2021 05:30 Відповісти
Челленджер? Не, не слышал...
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23.07.2021 09:32 Відповісти
американці щоправда не додумались в них жити...
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23.07.2021 12:01 Відповісти
Жилые апартаменты в таких зданиях как правило есть, в том числе пентхаусы.Разница в том, что в них невозможно законно зарегистрировать адрес проживания.
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23.07.2021 12:07 Відповісти
Перший в Україні багатоквартирний будинок?
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22.07.2021 20:14 Відповісти
перший у світі багатоповерховий ларьок
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23.07.2021 12:02 Відповісти
Там вроде спецпокрытие для стальных конструкций должно быть, противопожарное. И обязательно квадратная ферма для предотвращения сложения конструкции. В общем, это все давно прописано в нормах ДБН. Если там соблюдены нормы - это все же лучше, чем строительство из гавна и палок в новых микрорайонах Киева, где утром жарят яичницу под звук смываемого бачка тремя этажами ниже.
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22.07.2021 20:18 Відповісти
а в металевому будинку буде абсолютна тиша?
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23.07.2021 12:02 Відповісти
А яка різниця металевий чи цегляний . Все залежить від шумоізоляції.
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23.07.2021 13:01 Відповісти
Охметов не лох ...
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22.07.2021 20:19 Відповісти
если не можешь продать за границу металл, то самое то
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22.07.2021 20:19 Відповісти
Если металл бесплатно дают, то может и оправдано строительство из металла. На шару и уксус сладкий. Но если по рыночным ценам, а металл на секундочку подорожал в 2,5 раза за год!!!, то лучше монолита сейчас ничего нет.
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22.07.2021 20:21 Відповісти
ты наверное думаешь, что монолит без металла, про арматуру забыл? ее в монолит нужно много..
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22.07.2021 20:31 Відповісти
Час все покаже...
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22.07.2021 20:23 Відповісти
каркас стальной... прекрытия - простые панельные блоки, стены из чего будут? это стальной дом? - похоже преувеличение.
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22.07.2021 20:29 Відповісти
і рижого пдраса ахмєтова посєліть на першому поверсі цього дому.
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22.07.2021 20:53 Відповісти
При пожаре стальные конструкции нагреваются и дом складывается
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22.07.2021 20:57 Відповісти
В якщо електрику "проб'є" на масу?
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22.07.2021 20:58 Відповісти
раньше металл при строительстве домов никогда не использовали, только ветки, глину и сучья
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22.07.2021 21:13 Відповісти
Ахметов - маладец?
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22.07.2021 21:19 Відповісти
Ахметов - маланец.
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22.07.2021 21:28 Відповісти
Ахметоы татарец
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02.08.2021 22:56 Відповісти
При такой малой этажности нет необходимости применять металлический каркас.
Это для 100- этажных зданий и выше. А 8 этажей не представляют никакой сложности. Металлический каркас будет создавать магнитное поле, что скажется на здоровье людей.
Это эксперимент ? По каркасу можно передавать вибрации разной частоты и смотреть как будут вести себя подопытные кролики жильцы. Ахметов развлекается.
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22.07.2021 21:27 Відповісти
Скільки смердючого піару коло будівництва житла для людей.
Скажи про таке на Заході, вони пальцем у скроні крутити почнуть.
А тут барін ахмєтов соізволіл крєпостним дом побудувати
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22.07.2021 22:08 Відповісти
чугунный подоконник, чугунные игрушки
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22.07.2021 22:23 Відповісти
чугунні домашні капці
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23.07.2021 12:04 Відповісти
https://steelfreedom.ua/ru/news/v-mariupole-postroyat-socialnoe-zhile-evropejskogo-urovnya-131.html
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22.07.2021 23:20 Відповісти
Столбы из железа, стены из фанеры - быстро, дёшево и сердито!
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23.07.2021 10:44 Відповісти
і МАФом ні у кого язик не повернеться назвати!
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23.07.2021 12:04 Відповісти
То не маф то мазанка нуф-нуф
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02.08.2021 22:58 Відповісти
Жесть!!!! На першому поверху бзднув на останньому чути або навпаки!!!!! Це не будинок це дурдом!!!!!!!!
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23.07.2021 13:18 Відповісти
Железно!
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02.08.2021 22:57 Відповісти
Подрядчику надо было почитать комментарии на цензоре, столько знатоков пропадает зря)
Давным давно, Папай тоже себе дом построил из железа, когда деревянный термиты сожрали)
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23.07.2021 14:21 Відповісти
С учетом откатов, воровства, нарушением всего и вся там лучше не жить....по документам будет одно, а реально другое
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23.07.2021 15:35 Відповісти

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