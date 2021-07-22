В Мариуполе строят первый в Украине многоквартирный стальной дом. ФОТО

В Мариуполе при поддержке группы "Метинвест" продолжается строительство первого в Украине многоквартирного жилого дома, который планируют заселить в 2022 году. Сейчас возводят первый этаж.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста", который бесплатно предоставит более 400 тонн металла для строительства, передает УНИАН.

Как сообщается, общие инвестиции в проект составят более 120 млн грн.

По словам гендиректора меткомбината "Азовсталь" Энвера Цкитишвили, этот дом будет надежным и энергоэффективным, он строится по уникальной технологии: стальной каркас можно легко усилить и реконструировать. Кроме того, проектный срок эксплуатации здания составляет более 100 лет.

Проект совместный: финансирование выделяет город, государство и группа "Метинвест".

Планируется, что это будет яркий в плане цветового решения восьмиэтажный дом с самым высоким уровнем энергоэффективности (А+++), его площадь составит более 7 тыс. кв. м, в нем будет 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир.

"Это уникальный проект в сфере стального строительства в не только в Мариуполе, но и в Украине", – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, обеспечение жильем позволит привлечь в Мариуполь специалистов, необходимых металлургическим предприятиям.





В декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке "Метинвеста" в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Главным условием конкурса была разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.

Из украинской стали сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали "Метинвеста" защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле.