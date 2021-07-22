Мощности домашних СЭС выросли с начала года еще на 150 мегаватт

Во втором квартале этого года 3480 домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 98 МВт, что в 1,7 раза больше, чем в первом квартале, когда около 2 тыс. домохозяйств установили СЭС мощностью 56 МВт.

Таким образом, всего на сегодня в Украине насчитывается более 35,4 тыс. семей, установивших солнечные электростанции общей мощностью 933 МВт, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

По данным ведомства, в солнечные электростанции домохозяйства инвестировали около 730 млн евро.

Наибольшее количество солнечных станций в домохозяйствах (СЕСд) установлено в Днепропетровской (5706 станций общей мощностью 141 МВт), Тернопольской (2788 станций общей мощностью 79 МВт) и Закарпатской (2718 станций общей мощностью 78 МВт) областях.

Как сообщалось, в 2020 году частные домохозяйства подключили 7 963 домашних солнечных электростанций общей установленной мощностью 226 МВт.