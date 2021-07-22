СБУ заблокировала новую схему с поддельными тестами на коронавирус

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, противоправный механизм организовали две туристические компании Киева. Их сотрудники продавали справки об отрицательном тесте на COVID-19, хотя клиенты даже не сдавали никаких анализов.

Цена одной справки составляла от 1000 до 1200 грн.

Злоумышленники выдавали фальшивку за настоящую справку одного из столичных медицинских учреждений. Внешне сертификат выглядел как настоящий: удостоверял отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код.

В ходе обысков по месту работы фигурантов правоохранители изъяли:

поддельные справки о прохождении теста на коронавирус и мокрую печать столичного медучреждения;

компьютер и флеш-накопители, содержащие доказательства массовой продажи подделок;

денежные средства от продажи фальшивок.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам схемы.

Продолжаются следственные действия.