При Зеленском сажать коррупционеров стали реже, – исследование

За годы президентства Владимира Зеленского не произошло усиления ответственности за коррупцию, напротив, по большинству статей все реже присуждается самый строгий вид наказания – лишение свободы.

Об этом свидетельствуют данные проекта "Антикоррупционный барометр", который автоматически собирает информацию о приговорах по коррупционным и служебных статьям Уголовного кодекса Украины за период 2014-2021 годов, пишут Наші гроші.

Традиционно самой массовой статьей, по которой задерживают коррупционеров, была ст. 368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды. Поэтому именно по ней было больше случаев тюремных наказаний.

Впрочем, в последние годы этот вид наказания присуждают все реже. Так, в 2017-2018 годах суды первых инстанций выносили 43-50 приговоров ежегодно с реальным лишением свободы осужденным взяточникам, а в 2019-2020 годах – 22-29.

Аналогичным образом фиксируется снижение количества приговоров с реальным заключением за злоупотребление властью и служебным положением (ст. 364) – с 3-16 приговоров в 2017-2018 годах до 7-8 приговоров в 2019-2020 годах.

Более-менее стабильно количество приговоров с реальным лишением свободы за злоупотребление влиянием (ст. 369-2) – 3-7 в указанные годы, или 2-5% от общего количества приговоров по этой статье.

Вместе с тем, до сих пор нет случаев приговора в виде лишения свободы за незаконное обогащение (ст. 368-2 и 368-5). Так же практически отсутствуют приговоры с реальным лишением свободы по таким коррупционным статьям, как: подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги (ст. 368-4) и злоупотребление полномочиями (ст. 365-2), а также подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 368-3) и злоупотребление полномочиями таким должностным лицом (ст. 364-1).

Единственная статья, по которой наблюдается количественный рост присуждения реальных тюремных сроков – предложение взятки чиновникам (ст. 369).

Для исследования были выбраны 10 коррупционных статей Уголовного кодекса, по которым в период с 1 января 2014 года по 7 июля 2021 года суды первой инстанции вынесли более 7000 приговоров.