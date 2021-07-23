Аэропорт "Борисполь" отказался от рамок на входе

Аэропорт "Борисполь" 22 июля убрал рамки на входе в терминал D, чтобы уменьшить очереди.

Теперь сотрудники проверяют у людей только паспорт и билеты, поскольку в здание до сих пор согласно карантинным нормам могут входить только пассажиры, передает avianews.com.

"Центром внимания аэропорта является пассажир. Мы прислушиваемся к комментариям и пожеланиям наших гостей. Как результат - убрали пункты контроля и сделали проще процедуру входа в терминал, при этом не снизив уровень безопасности", - подчеркнул новый гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

Рамки и рентген-аппараты появились на всех входах в терминалы в аэропорту "Борисполь" в 2014 году. С их помощью проверяли пассажиров, гостей аэропорта и их вещи. Это создавало неудобства для людей и очереди на входе. Ситуация ухудшалась в час пик, из-за чего люди вынуждены были проводить в очереди только на входе по 15-20 минут.

Практика контроля на входе не используется в аэропортах Европы.